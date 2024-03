Rewelacja sezonu niespodziewanie zatrzymana. Złe wieści dla ZAKS-y

Jordan Zaleszczyk świetny w bloku, ale PSG Stal Nysa odrabia straty

PSG Stal, która walczy o awans do strefy play-off, drugą partię rozpoczęła kapitalnie - od prowadzenia 4:0. Kiedy siatkarze z Nysy po raz trzeci w tym meczu zablokowali atak Mikołaja Sawickiego, już na początku seta zastąpił go Piotr Orczyk. Po chwili trener gospodarzy Igor Juricić i tak poprosił jednak o przerwę. Przewaga gości wzrosła jednak do siedmiu punktów i przy stanie 12:5 szkoleniowiec ponownie przywołał do siebie zawodników.