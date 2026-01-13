Rewelacja PlusLigi zatrzymana. Siatkarze zmarnowali sześć piłek setowych

Siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów wrócili do gry po dwóch tygodniach przerwy. Ich poprzednie spotkanie, z Indykpolem AZS Olsztyn, zostało odwołane z powodu choroby zakaźnej jednego z zawodników. Jej pokłosiem była nieobecność na wtorkowym meczu Daniela Chitigoia, przyjmującego Bełchatowian.

ZAKSA w tym roku już się zaprezentowała na boisku, ale zdobyła tylko punkt. Mimo że była to już jej czwarta porażka z rzędu, dała nadzieję na lepsze wyniki, bo Kędzierzynianie przegrali 2:3 z liderem PlusLigi - Bogdanką LUK Lublin.

Początek wtorkowego spotkania był wyrównany, choć o punkt, dwa wygrywała PGE GiEK Skra. W końcu Bełchatowianie odskoczyli mocniej przy wyniku 15:11 i trener gospodarzy Andrea Giani poprosił o przerwę.

Po niej Kędzierzynianie niemal odrobili straty, ale wyrównać nie zdołali. Blok PGE GiEK Skry znów dał jej z kolei bezpieczne, czteropunktowe prowadzenie. W ataku świetnie spisywał się Francuz Antoine Pothron i jego drużyna zwyciężyła 25:19.

PlusLiga. PGE GiEK Skra Bełchatów zmarnowała szansę w drugim secie. Sześć piłek setowych

Na początku drugiej partii do gry na dobre wróciła jednak ZAKSA. Wygrała trzy pierwsze akcje, ale z czasem jej rozpęd osłabł i goście doprowadzili do wyrównania. Na nowo minimalne prowadzenie 14:12 dał Kędzierzynianom blok Kamila Rychlickiego przy ataku Bartłomieja Lemańskiego.

Potem wynik jeszcze raz się wyrównał, ale przed końcówką dwa punkty przewagi mieli goście. Tym razem to ich blok zatrzymał Igora Grobelnego. Piłki setowe mieli jednak Bełchatowianie - i to aż sześć. Tyle że nie dopięli swego, a gospodarze wykorzystali już pierwszą szansę i wygrali 31:29.

Z drużyną z Bełchatowa na wtorkowym meczu był już Alan Souza. Brazylijski atakujący miał być gwiazdą drużyny, ale od początku sezonu się leczy. Na razie, mimo obecności w Kędzierzynie-Koźlu, nie pojawił się na boisku.

W trzecim secie niewielką przewagę miała ZAKSA. Bełchatowianie przez większość partii byli dwa, trzy punkty za rywalami. W pewnym momencie grę trzeba było przerwać, bo awarii uległa... antenka na siatce, przymocowana tuż przed stanowiskiem sędziego Wojciecha Maroszka.

Usterkę udało się naprawić, po chwili asem serwisowym popisał się środkowy ZAKS-y Karol Urbanowicz. I to jego drużyna zwyciężyła 25:21.

ZAKSA przełamała się na dobre. Bełchatowianie już się nie podnieśli

Kędzierzynianie, którzy po pierwszej rundzie fazy zasadniczej byli poza pierwszą ósemką tabeli i strefą play-off, szli po komplet punktów. W czwartej partii już na początku uciekli rywalom i przy stanie 8:4 trener PGE GiEK Skry Krzysztof Stelmach poprosił o pierwszą przerwę.

W drugiej części seta ZAKSA utrzymywała przewagę, a nawet powiększyła ją do sześciu punktów. Goście w końcówce zupełnie się pogubili. Kędzierzynianie wygrali 25:18, a nagrodę dla MVP odebrał kapitan drużyny Rafał Szymura.

ZAKSA zmniejsza straty do czołowej ósemki PlusLigi do czterech punktów. PGE GiEK Skra pozostaje na piątym miejscu.

