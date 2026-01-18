Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewelacja PlusLigi w opałach. 15 błędów rywali, a potem taki zwrot

Kolejny tie-break Energa Trefla Gdańsk. Siatkarze z Trójmiasta już po raz szósty w tym sezonie stoczyli pięciosetową batalię we własnej hali. Tym razem do Gdańska przyjechał Indykpol AZS Olsztyn, rewelacja tego sezonu PlusLigi. Kibice w Ergo Arenie tym razem obejrzeli imponujący powrót swoich siatkarzy po fatalnym drugim secie, w którym podopieczni Mariusza Sordyla popełnili aż 15 błędów. Tie-break rozstrzygnął się dopiero po grze na przewagi.

Zawodnik siatkarski w zielono-białym stroju wyraża silne emocje na środku boiska, podczas gdy inny zawodnik w żółtym stroju widoczny jest w kółku w prawym górnym rogu, obok sportowców w tle i tablicy z reklamą.
Siatkarze z Olsztyna i Gdańska stoczyli pięciosetową batalię. Na zdjęciu głównym Jakub Ciunajtis, w kółku Alaksiej Nasewiczfot. Piotr Sumara/PlusLiga / screen Polsat Sportmateriały prasowe

Indykpol AZS Olsztyn przyjechał do Gdańska bez jednego ze swoich asów - Moritza Karlitzka. Niemiec jest najlepiej punktującym zawodnikiem drużyny, która jest w tym sezonie rewelacją PlusLigi i przed tygodniem rywalizowała - bez powodzenia - w finałach TAURON Pucharu Polski. Tym razem z gry wykluczyła go choroba.

Gdańszczanie musieli zaś sobie radzić bez kapitana, środkowego Moustaphy M'Baye, który ma problemy z plecami. I w pierwszym secie poszło im bardzo słabo. Od początku dominowali goście - szybko uciekli na cztery punkty, a w pewnym momencie nawet na osiem.

    Sporo było ataków ze środka, cała ofensywa Indykpolu AZS działała zresztą jak w zegarku - Olsztynianie skończyli w pierwszym secie aż 81 procent ataków. I wygrali wysoko - 25:17.

    PlusLiga. Indykpol AZS Olsztyn bezkonkurencyjny w dwóch pierwszych setach

    W drugiej partii tak łatwo przyjezdnym już nie było. Po błędzie Pawła Halaby w ataku przegrywali 8:11. Trener Daniel Pliński poprosił jednak o przerwę, a po niej Gdańszczanie zaczęli popełniać błędy. Wystarczyły trzy akcje, by wyrównać.

      Po chwili goście wygrywali 14:12 i w czasie przerwy szkoleniowiec Energa Trefla Mariusz Sordyl nie oszczędzał gardła, by powiedzieć swoim podopiecznym, co o nich myśli. Niewiele to jednak dało. W ataku mylili się Alaksiej Nasewicz i Tobias Brand, zagrywką gospodarzy zaskoczył rozgrywający z Olsztyna Johannes Tille. Indykpol AZS wygrał 25:21.

      Siatkówka. Energa Trefl Gdańsk opanował sytuację w Ergo Arenie

      Gdańszczanie byli więc pod ścianą. A przecież do tej pory w tym sezonie przed własną publicznością wyłącznie wygrywali. Musieli jednak opanować emocje, bo w drugim secie popełnili wręcz niewiarygodną liczbę błędów - oddali rywalom aż 15 punktów.

      Na początku trzeciego seta gospodarze w końcu mieli dwa, trzy punkty przewagi. Po błędzie w ataku Nasewicza, młodego reprezentanta Polski, był jednak remis 7:7. Energa Trefl jednak nie odpuszczał, przy zagrywkach Piotra Nowakowskiego znów odskoczył - w dodatku na aż cztery punkty.

      Gospodarze prowadzenia już nie oddali, na nic zmiany i przerwy na żądanie Plińskiego. Nasewicz przypieczętował wygraną 25:21.

        Czwarty set był już bardziej wyrównany. Z czasem jednak znów to gospodarze zaczęli budować przewagę. Problemy ze skutecznością mieli Halaba i Jan Hadrava, czyli dwaj ważni zawodnicy Indykpolu AZS. Skuteczny był za to Nasewicz, przewaga Gdańszczan sięgnęła pięciu punktów.

        W końcówce prowadzili już 24:21, ale rywale, zwłaszcza za sprawą Karola Borkowskiego, doprowadzili do gry na przewagi. W niej jednak Brand zadał kluczowy cios z pola zagrywki i sędzia zarządził tie-break.

        PlusLiga. Szósty tie-break w Gdańsku

        Energa Trefl już po raz szósty w tym sezonie rozgrywał we własnej hali pięciosetową batalię. Lepiej rozpoczęli ją jednak rywale. Indykpol AZS przy zmianie stron prowadził 8:6. Tyle że dwie kolejne akcje goście przegrali, do remisu doprowadził blok Nowakowskiego.

        Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, pierwsi piłkę meczową mieli gospodarze. Nie wykorzystali jej i mecz rozstrzygnęła na przewagi. As serwisowy Halaby dał szansę na zakończenie spotkania gościom. To trwało jeszcze chwilę, ale to Borkowski, zastępca nieobecnego Karlitzka, dał Olsztynianom wygraną 18:16.

