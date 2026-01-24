Rewelacja PlusLigi na deskach. Reprezentant Polski bohaterem, to był nokaut
Rewelacja PlusLigi ma coraz większe problemy. PGE GiEK Skra Bełchatów przyjechała do Zawiercia, ale tam zderzyła się ze świetnie dysponowanymi gospodarzami. Aluron CMC Warta w dwóch pierwszych setach nie dała przyjezdnym szans, znów bazując na doskonałej zagrywce. Wynik z sobotniego popołudnia oznacza dla Bełchatowian kontynuację serii porażek, a dla Zawiercian skok w ligowej tabeli.
Zawiercianie kilka dni przed meczem z PGE GiEK Skrą Bełchatów świetnie spisali się w Lidze Mistrzów - w Niemczech nie dali szans SVG Luneburg. W europejskich rozgrywkach Aluron CMC Warta jest liderem swojej grupy. Teraz przyszedł czas na walkę o poprawę miejsca w tabeli PlusLigi, gdzie osunęła się ostatnio na piąte miejsce.
W sobotę ich przeciwnikiem była drużyna, która została okrzyknięta jedną z rewelacji pierwszej części sezonu. Ostatnio jednak Bełchatowianie radzą sobie gorzej, przegrali trzy poprzednie mecze. W dodatku nie mogą liczyć na pomoc chorego przyjmującego Daniela Chitigoia. I od początku spotkania w Zawierciu Skra miała problemy.
Siatkówka. Dominacja siatkarzy Michała Winiarskiego
Gospodarze odskoczyli przy stanie 7:4, przy zagrywkach Mateusza Bieńka. W poprzedniej kolejce PlusLigi reprezentacyjny środkowy wyrównał własny rekord asów serwisowych. Tym razem utrudnił przyjęcie rywalom, a w ataku gości pomylił się Alan Souza.
Brazylijczyk po raz pierwszy w tym sezonie zagrał w podstawowym składzie Skry, wcześniej leczył kontuzję. Wejście miał trudne, bo w pierwszym secie skończył tylko dwie z dziewięciu piłek w ataku. Po stronie Zawiercian solidnie spisał się atakujący Kyle Ensing, trzy punkty dorzucił blok, i skończyło się pewnym zwycięstwem 25:19.
Drugi set wyszedł siatkarzom Michała Winiarskiego jeszcze lepiej. Trener Warty po raz kolejny nie skorzystał z wracającego do zdrowia Bartosza Kwolka, ale swoje robił jego zastępca Jakub Czerwiński. W tym secie w ofensywie najmocniej błyszczał Aaron Russell - zdobył sześć punktów.
Przewagę gospodarzy dodatkowo udokumentowały ich zagrywki. Po świetnej serii rozgrywającego Miguela Tavaresa Warta rozbiła rywali 25:14.
PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie rozbiła Skrę Bełchatów. Powrót na podium
Bełchatowianie lepiej rozpoczęli trzecią partię, znów byli w stanie prowadzić z wicemistrzami Polski wyrównaną walkę. Prowadzenie 15:13 znów dały jednak gospodarzom zagrywki Bieńka.
Udane wejście w Skrze zanotował natomiast atakujący Arkadiusz Żakieta i wkrótce znów był remis. Kontratak wykończony przez Russella dał Warcie prowadzenie 20:18. Po chwili na blok gości nadział się Ensing, ale to nie przeszkodziło Zawiercianom w zwycięstwie.
Zakończyli spotkanie w trzech setach, ostatniego wygrywając 25:22. Nagrodę dla MVP odebrał libero Warty Jakub Popiwczak. Taki wynik, przynajmniej na parę godzin, przywraca Zawiercian na podium tabeli PlusLigi.