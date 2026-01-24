Rewelacja PlusLigi na deskach. Reprezentant Polski bohaterem, to był nokaut

Zawiercianie kilka dni przed meczem z PGE GiEK Skrą Bełchatów świetnie spisali się w Lidze Mistrzów - w Niemczech nie dali szans SVG Luneburg. W europejskich rozgrywkach Aluron CMC Warta jest liderem swojej grupy. Teraz przyszedł czas na walkę o poprawę miejsca w tabeli PlusLigi, gdzie osunęła się ostatnio na piąte miejsce.

W sobotę ich przeciwnikiem była drużyna, która została okrzyknięta jedną z rewelacji pierwszej części sezonu. Ostatnio jednak Bełchatowianie radzą sobie gorzej, przegrali trzy poprzednie mecze. W dodatku nie mogą liczyć na pomoc chorego przyjmującego Daniela Chitigoia. I od początku spotkania w Zawierciu Skra miała problemy.

Siatkówka. Dominacja siatkarzy Michała Winiarskiego

Gospodarze odskoczyli przy stanie 7:4, przy zagrywkach Mateusza Bieńka. W poprzedniej kolejce PlusLigi reprezentacyjny środkowy wyrównał własny rekord asów serwisowych. Tym razem utrudnił przyjęcie rywalom, a w ataku gości pomylił się Alan Souza.

Brazylijczyk po raz pierwszy w tym sezonie zagrał w podstawowym składzie Skry, wcześniej leczył kontuzję. Wejście miał trudne, bo w pierwszym secie skończył tylko dwie z dziewięciu piłek w ataku. Po stronie Zawiercian solidnie spisał się atakujący Kyle Ensing, trzy punkty dorzucił blok, i skończyło się pewnym zwycięstwem 25:19.

Drugi set wyszedł siatkarzom Michała Winiarskiego jeszcze lepiej. Trener Warty po raz kolejny nie skorzystał z wracającego do zdrowia Bartosza Kwolka, ale swoje robił jego zastępca Jakub Czerwiński. W tym secie w ofensywie najmocniej błyszczał Aaron Russell - zdobył sześć punktów.

Przewagę gospodarzy dodatkowo udokumentowały ich zagrywki. Po świetnej serii rozgrywającego Miguela Tavaresa Warta rozbiła rywali 25:14.

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie rozbiła Skrę Bełchatów. Powrót na podium

Bełchatowianie lepiej rozpoczęli trzecią partię, znów byli w stanie prowadzić z wicemistrzami Polski wyrównaną walkę. Prowadzenie 15:13 znów dały jednak gospodarzom zagrywki Bieńka.

Udane wejście w Skrze zanotował natomiast atakujący Arkadiusz Żakieta i wkrótce znów był remis. Kontratak wykończony przez Russella dał Warcie prowadzenie 20:18. Po chwili na blok gości nadział się Ensing, ale to nie przeszkodziło Zawiercianom w zwycięstwie.

Zakończyli spotkanie w trzech setach, ostatniego wygrywając 25:22. Nagrodę dla MVP odebrał libero Warty Jakub Popiwczak. Taki wynik, przynajmniej na parę godzin, przywraca Zawiercian na podium tabeli PlusLigi.

Mateusz Bieniek i Miguel Tavares Piotr Matusewicz East News

Bartłomiej Lemański (w kółku) jest jednym z liderów Skry Bełchatów screen Polsat Sport Polsat Sport

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport