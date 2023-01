Mecz z wysokiego C zaczęli gospodarze. Bloki Patryka Niemca i Jan Martineza Franchiego, as Mikołaja Sawickiego sprawiły, że przy stanie 9:4 fiński trener gości Tuomas Sammelvuo zmuszony był wziąć czas. Niewiele to dało, bo zaraz znow Niemiec popisał się asem, zaraz następnym i było 12:4. Trefl grał fenomenalnie. Do czasu, aż do pola serwisowego wszedł Dmytro Paszycki, który w zeszłym sezonie grał w Treflu. Goście zdobyli cztery kolejne punkty, po bloku Bartosza Bednorza (skuteczny w barwach gości w pierwszym meczu w wyjściowej szóstce ZAKSY) było już tylko 14:12, a zaraz remis po 14. Drużyny grały falami, co zaowocowało kolejnym remisem 21:21. Wówczas sprawy w swoje ręce Bartłomiej Bołądź, a seta zakończył efektownym atakiem Martinez - 25:22 dla "Gdańskich Lwów".