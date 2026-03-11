Kibice śledzący siatkarską PlusLigę zdążyli przyzwyczaić się do specyficznych zasad rządzących rynkiem transferowych - większość ruchów uzgadniana jest jeszcze w trakcie sezonu, czasami nawet już jesienią, gdy rozgrywki dopiero się rozkręcają. Nic więc dziwnego, że w mediach regularnie pojawiają się doniesienia dotyczące kolejnych ruchów przeprowadzanych przez kluby. Teraz napłynęły nowe wieści ws. Ślepska Malow Suwałki.

Zespół prowadzony przez Dominika Kwapisiewicza po rozegraniu 24 meczów ma na swoim koncie 26 punktów, pożegnał się już z marzeniami o fazie play-off. Drużyna po zakończeniu rozgrywek przejdzie poważne zmiany, już w lutym było głośno o tym, że ze stanowiskiem pożegna się Kwapisiewicz.

"Według moich informacji, Dominik Kwapisiewicz po zakończeniu trwającego sezonu ligowego przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera Ślepska Malow Suwałki. Najpoważniejszym kandydat na nowego szkoleniowca, który miałby poprowadzić Ślepsk od przyszłego sezonu ligowego, jest obecny selekcjoner reprezentacji Polski U-22 Piotr Graban" - przekazał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki wzmocni dwóch zagranicznych siatkarzy

Na tym nie koniec, w Ślepsku dojdzie także do kilku wzmocnień. O dwóch z nich we wtorek poinformował wspomniany Balcerzak.

Według moich informacji, niemiecki przyjmujący Moritz Reichert oraz hiszpański rozgrywający Angel Trinidad de Haro w sezonie ligowym 2026/2027, będą bronić barw drużyny Ślepska Malow Suwałki

Zarówno Reichert, jak i Trinidad de Haro, w przeszłości grali już w PlusLidze. Pierwszy z wymienionych, który ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Niemiec, w latach 2020-2022 był związany z Treflem Gdańsk. Teraz broni barw Berlin Recycling Volleys. Hiszpan z kolei, również znany z gry w kadrze narodowej, w tym samym czasie (2020-2022) grał dla Projektu Warszawa.

Wcześniej, w połowie lutego, Balcerzak informował, że poza trenerem Kwapisiewiczem ze Ślepska odejdą jeszcze trzej siatkarze: Damian Wierzbicki, Henrique Honorato oraz Antoni Kwasigroch. W klubie ma za to zostać m.in. Bartosz Filipiak, który jest obecnie jednym z najskuteczniejszych siatkarzy PlusLigi.

