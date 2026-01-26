Rodzice Kamila Rychlickiego są Polakami - jego ojciec, Jacek, z reprezentacją Polski wywalczył srebro siatkarskich mistrzostw Europy, z kolei matka, Elżbieta, odnosiła sukcesy w barwach ŁKS-u Łódź. Kamil przyszedł na świat w Luksemburgu i poszedł w ślady rodziców, stawiając na siatkówkę. Początkowo występował w reprezentacji Luksemburga, po uzyskaniu włoskiego obywatelstwa stanął przed szansą na grę w kadrze Italii. Ostatecznie zadebiutował w niej w 2025 roku, we wrześniu mógł już cieszyć się z mistrzostwa świata.

Po udanym dla niego czempionacie Rychlicki przyjechał do Polski, podpisał bowiem kontrakt z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, rozpoczynając tym samym nowy etap w karierze, ponieważ nigdy wcześniej nie grał w PlusLidze. Atakujący, który sześć poprzednich lat spędził we włoskich klubach, przychodził ze statusem gwiazdy i od początku potwierdza swoją klasę. Jest najlepszym atakującym i najlepiej punktującym zawodnikiem trwających rozgrywek, ostatnio błysnął w meczu z Asseco Resovią Rzeszów, zdobywając 19 punktów. Po spotkaniu odebrał nagrodę dla MVP meczu.

ZAKSA, w czym duża zasługa Rychlickiego, wygrała mecz, co jest dla drużyny o tyle cenne, że ta ciągle walczy o miejsce premiowane grą w play-offach.

"Na pewno czujemy ten nóż na gardle. Wiemy, że teraz każdy punkt, każdy mecz, liczy się podwójnie. Mamy pewien cel i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby go zrealizować. Mecz po meczu, krok po kroku, idziemy do przodu. Jak na razie, fajnie to wygląda" - przyznał atakujący w rozmowie z plusliga.pl.

PlusLiga. Kamil Rychlicki o poziomie siatkówki w Polsce

Podczas rozmowy 29-latka zapytano też o to, czy spodziewał się, że w PlusLidze będzie tak trudno wygrywać kolejne mecze, nawet z teoretycznie słabszymi rywalami. W odpowiedzi siatkarz przyznał, że był zaskoczony tym, co zastał w polskich rozgrywkach.

To na pewno prawda, że obojętnie z kim grasz w Polsce, to jest wysokie ryzyko, że stracisz punkty. We Włoszech nie byłem przyzwyczajony do tego, bo jednak jak grało się z górą tabeli, to ciężko było im urwać jakieś punkty, tym bardziej jeśli rywalizował z nimi zespół z niskiego miejsca. Tutaj mam właśnie wrażenie, że co kolejka, to są jakieś sensacje albo większe, albo mniejsze, ale jednak są

Rychlicki opowiedział też nieco o kulisach swojej codzienności w Polsce. Ujawnił, że poza poziomem PlusLigi zaskoczyła go jeszcze jedna rzecz. "To co mi tak na szybko przychodzi do głowy, a nie jest związane z siatkówką, to mieliśmy parę razy z narzeczoną taką sytuację, że zapomnieliśmy o tym, że w Polsce restauracje zamykane są wcześniej niż we Włoszech" - wyznał.

Narzeczona Rychlickiego jest Włoszką, dla której przeprowadzka do Polski była dużym wyzwaniem, co przyznał sam siatkarz. Nie dość, że musiała zamieszkać w innym kraju, z inną kulturą, to jeszcze obecnie nie ma możliwości pracy w zawodzie.

"Nie ma tutaj możliwości pracować jako fizjoterapeuta, a jest fizjoterapeutką i kocha swoją pracę. Na pewno odczuwa brak tego wszystkiego, ale myślę, że jest w dobrych rękach. Dajemy sobie bez problemu radę i jest nam dobrze razem też w Polsce" - zadeklarował.

Kamil Rychlicki VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Od lewej Szymon Jakubiszak i Kamil Rychlicki, medaliści ostatnich MŚ Artur Szczepanski/REPORTER East News

