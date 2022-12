- Byliśmy ospali. Tak z ZAKS-ą nie wygramy, tak nie możemy grać . Wydaje mi się, że musimy następnym razem spróbować przełożyć na parkiet trochę więcej emocji. Wiem, że możemy być zmęczeni tymi wszystkimi meczami, wyjazdami, ale na pewno nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu - stwierdził siatkarz.

Prowadzący rozmowę Tomasz Krochmal dopytał przyjmującego o grę co dwa, trzy dni, z czym w tym sezonie muszą sobie radzić jastrzębianie. Tego Fornal nie chciał jednak komentować.

- Pominę to pytanie, nie będę się wypowiadał. Nie chcę jakichś kar płacić ani niczego . Po prostu zostawię to bez komentarza - powiedział 25-letni zawodnik.

PlusLiga. Jakub Bednaruk o "dyscyplinarkach" za wywiady

Do słów Fornala można odnieść także komentarz Jakuba Bednaruka, trenera i eksperta Polsatu Sport. “Z tego, co się orientuję, to są prowadzone dwie dyscyplinarki za wywiady przeciwko zawodnikom" - napisał na Twitterze.