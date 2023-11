Reprezentant Polski zabrał głos w ważnej sprawie. "Ja zawsze mówiłem to, co myślę"

"To jest teraz dla mnie inny świat. Jak grałem jeszcze na tej pozycji w Cuprumie Lubin , to zagrywka, która miała prędkość 105 km/h, była potężną. Przez te kilka lat sytuacja tak się zmieniła, że dziś właściwie każdy tak zagrywa. Teraz idą bomby po 115-120 km/h. Trudno jest utrzymać kontrolę, jeżeli cały czas się nie gra na tej pozycji " - przyznał Kaczmarek w RMF FM.

"My zawsze mieliśmy tutaj świetną atmosferę na treningu i superpoziom na treningach. Teraz tego poziomu nie ma, bo nie ma zawodników do treningu. Trenujemy w dziewięciu czy dziesięciu. To jest w tej sytuacji normalne, że nie da się zrobić normalnego, pełnego treningu. Do tego dochodzi też brak czasu. Grając tak naprawdę co trzy dni, nie jesteśmy w stanie nic wytrenować" - powiedział Kaczmarek w RMF FM.