Reprezentant Polski ustanowił kapitalny rekord. Przytłaczająca przewaga, medale o krok

Zwycięzcy fazy zasadniczej siatkarskiej PlusLigi są już jedną nogą w półfinale rozgrywek. Jastrzębski Węgiel na wyjeździe nie dał szans Indykpolowi AZS Olsztyn i przed rewanżowym ćwierćfinałem jest w komfortowej sytuacji. Mecz w Olsztynie przejdzie do historii za sprawą Norberta Hubera. Środkowy Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski w środę ustanowił nowy rekord PlusLigi. Jeszcze nikt w jednym sezonie nie zdobył tylu punktów blokiem, co on.