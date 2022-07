Reprezentant Polski skrytykował były klub. Dyrektor reaguje

Kwolek spędził w drużynie z Warszawy sześć lat. Sięgał z nią po medale PlusLigi, pomógł w debiucie w Lidze Mistrzów. Ostatni sezon zespół miał jednak nieudany - brązowi medaliści z 2021 roku zakończyli rozgrywki dopiero na dziewiątym miejscu.

25-letni siatkarz postanowił zmienić otoczenie. Związał się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, trzecią ekipą ostatniego sezonu PlusLigi. W wywiadzie dla “Przeglądu Sportowego" szeroko opowiadał o sytuacji w Projekcie, krytykując problemy organizacyjne i “manewrowanie między wizją upadku klubu a walką o dobry wynik".

- Wypisuję się z tego, bo nie kręci mnie walka z wiatrakami po tylu latach obietnic - zaznaczył siatkarz. - Dopóki w Warszawie nie będzie klubu na stabilnych podwalinach, nie będę go brał pod uwagę.

Gacek reaguje na słowa Kwolka. "Są nieprawdziwe"

Na te słowa zareagował Gacek. W wywiadzie udzielonym klubowym mediom dyrektor sportowy Projektu przyznał, że nie spodziewał się takich wypowiedzi zawodnika. Jak dodał, klub nawet nie zamierzał mu proponować nowej umowy.

- Jestem tym zaskoczony, gdyż agent zawodnika przy zapytaniu o ofertę z naszej strony na kolejny rok został poinformowany już w trakcie sezonu, że klub nie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu z Bartoszem Kwolkiem. Słowa dotyczące naszego klubu, które padły w tym wywiadzie, są nieprawdziwe - twierdzi Gacek.

O kłopotach Projektu sporo mówiło się przed rokiem. Wobec niepewnej sytuacji klubu ze sponsorowania stołecznej siatkówki wycofał się wówczas Orlen. Ostatecznie 100 procent udziałów w spółce Projekt Warszawa przejął wówczas prezes i akcjonariusz giełdowej spółki Plast-Box Grzegorz Pawlak.

Duże zmiany w Projekcie Warszawa. To ma być "naoliwiony zespół"

Po nieudanym sezonie skład Projektu na kolejne rozgrywki będzie mocno różnił się od tego, którym klub dysponował w poprzednim sezonie. Oprócz Kwolka drużynę opuściło jeszcze sześciu zawodników, w tym obu rozgrywających i atakujących. Z Warszawą pożegnał się także trener Andrea Anastasi, który przejął włoski Sir Safety Conad Perugia.

Następcą Włocha został jego rodak Roberto Santilli. Warszawianie ogłosili też już pozyskanie czterech nowych zawodników - m.in. reprezentacyjnego rozgrywającego Jana Firleja i niemieckiego atakującego Linusa Webera.

- Drużyna przeszła rewolucję kadrową, ale to jest konsekwencją tego, co wydarzyło się w ubiegłym sezonie. Myślę, że nowa krew jest potrzebna. Koncepcja nowej drużyny to przede wszystkim budowa szatni, stworzenie naoliwionego zespołu, który wychodzi na parkiet i gra z pewnymi automatyzmami i zaufaniem wobec siebie. Chcę, aby to była drużyna, która będzie pracowała na swój sukces od początku od końca - przekonuje Gacek.

Kwolek po zakończeniu sezonu przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Grał w dwóch pierwszych turniejach Ligi Narodów, ale trener Nikola Grbić nie znalazł dla niego miejsca wśród 14 zawodników, których powołał na najbliższy turniej w Gdańsku. Przyjmujący przyjechał jednak z drużyną do Trójmiasta.