Reprezentant Polski podjął decyzję w sprawie przyszłości. Jeden z najlepszych

25-letni reprezentant Polski przeniósł się do Jastrzębia-Zdroju z Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle przed obecnymi rozgrywkami ligowymi. Podpisał roczną umowę . Wrócił wtedy na boisko po ciężkiej kontuzji - zerwaniu ścięgna Achillesa.

Przyznał, że nie było łatwo zatrzymać zawodnika. "Tym większa jest moja satysfakcja, że wyzwanie to zakończyło się sukcesem" - dodał.

Norbert Huber mówi, co wpłynęło na jego decyzję

"Moje występy przekładają się na to, że jestem szczęśliwy i dobrze się tutaj czuję. Sportowo zaś jestem usatysfakcjonowany z powodu tego, że mam dookoła siebie graczy pokroju Tomka Fornala , Bena Toniuttiego oraz sztab na czele z trenerem Marcelem Mendezem " - wyjaśnił.

Jastrzębski Węgiel - z Huberem w składzie - w środę pokonał we własnej hali Gas Sales Daiko Piacenza 3:0 (25:22, 26:24, 25:21), w pierwszym meczu przegrał we Włoszech 2:3, i awansował do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zagra z tureckim Ziraat Bank Ankara.