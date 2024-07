Reprezentant Polski opuszcza kraj. Dwukrotny mistrz świata ma nowy klub, oficjalnie

Nikola Grbić: Nie jesteśmy przygotowani na 100 procent, bo to byłoby za wcześnie. WIDEO

Fabian Drzyzga pożegnał Asseco Resovię. Czas na nowe wyzwania

"Życzę temu klubowi jak najlepiej, żeby był w każdym finale, wszystkich rozgrywek, w których będzie brał udział. Ja dałem z siebie wszystko co miałem i Rzeszów zawsze będzie mi bliski jako klub i miasto. Mam nadzieję więc, że moja osoba będzie pozytywnie odbierana w pamięci. Zawsze będę trzymać kciuki za Asseco Resovię, niezależnie od tego, gdzie ja będę grał. A jeśli nie będę grał, to po pierwsze będę mieszkał w Rzeszowie, a po drugie nadal będę trzymał kciuki za ten klub. Mam nadzieję, że Resovia wciąż będzie pięła się w górę, bo na to zasługuje" - mówił niedawno Drzyzga, który w minionym sezonie w półfinale Pucharu CEV grał przeciwko swojemu nowemu klubowi, wygrywając oba mecze.