Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant kraju przeżył w Polsce dramat. Bolesna diagnoza. "Nie życzę nikomu"

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Miguel Tavares do Polski przeprowadził się w 2019 roku, od tego czasu możemy go oglądać na parkietach PlusLigi, gdzie regularnie odnosi sukcesy. Portugalski siatkarz ma z naszym krajem jednak także bolesne wspomnienia, o jednym z nich opowiedział w rozmowie z TVP Sport. Wrócił do czasu, gdy usłyszał bolesną diagnozę i uświadomił sobie, że jego życie może wkrótce się odmienić. "Nie życzę tego nikomu" - powiedział.

Siatkarz w czerwonym stroju drużyny UNA z numerem 15 emocjonalnie reaguje na boisku podczas meczu siatkówki, w tle widoczni są gracze drużyny przeciwnej oraz siatka.
Miguel Tavares w barwach reprezentacji Portugaliivolleyballworld.commateriały prasowe

Miguel Tavares przygodę z siatkówką na zawodowym poziomie zaczynał w SL Benfica, po czterech latach z kolei wyprowadził się z ojczystej Portugalii do Włoch, tam rozegrał dwa sezony. Karierę następnie kontynuował we Francji, by w 2019 roku przeprowadzić się do Polski. Najpierw przez dwa lata oglądaliśmy go w barwach Cuprum Lubin, od 2021 roku jest z kolei siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie. Rozgrywający z "Jurajskimi Rycerzami" sięgnął już m.in. po dwa wicemistrzostwa kraju, srebro Ligi Mistrzów oraz brąz Klubowych Mistrzostw Świata.

Teraz blisko 33-letni zawodnik w rozmowie z TVP Sport obszernie opowiedział o przebiegu swojej kariery, odniósł się m.in. do jej początków - w pewnym momencie rzucił studia, by skoncentrować się wyłącznie na sporcie.

"W Portugalii siatkarze często muszą pracować na drugi etat, by się utrzymać. Pieniądze nigdy nie były jednak dla mnie priorytetem. Zawsze skupiałem się przede wszystkim na tym, żeby być zadowolonym. Siatkówka dawała mi radość, uniwersytet nie, więc wybrałem sport" - wyjaśnił.

Zobacz również:

Piotr Graban (w kółeczku) od 2025 roku prowadzi reprezentację Polski juniorów
Reprezentacja siatkarzy

Gruchnęła wiadomość ws. trenera reprezentacji Polski. Kibice błyskawicznie reagują

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    PlusLiga. Miguel Tavares wspomina trudne chwile w Warcie Zawiercie

    Decyzja o postawieniu wyłącznie na sport okazała się strzałem w dziesiątkę, dzisiaj Portugalczyk jest zawodnikiem czołowego klubu PlusLigi, otrzymuje też powołania do reprezentacji swojego kraju, zagrał z nią na ostatnich mistrzostwach świata. Nie oznacza to jednak, że jego życie jest usłane różami, Tavares bowiem już po przeprowadzce do Polski przeżył trudne chwile. Pytany o najtrudniejszy dzień w siatkarskim życiu wskazał na to, co wydarzyło się w Zawierciu.

    Pierwszy sezon w Zawierciu i odkrycie poważnego problemu z nerkami. Musiałem pauzować chyba ze dwa miesiące i nie wiedziałem, na czym się to wszystko skończy. Nerki wpływają na pracę całego orgazmu, sprawa była niepokojąca
    powiedział.

    Tavares teraz przyznaje, że wówczas dostał od swojego organizmu "sygnał ostrzegawczy". W pewnym momencie było tak źle, że pojawiło się przed nim widmo zakończenia kariery.

    "W pewnym momencie myślałem, że to koniec. Do Zawiercia przyjechałem z Lubina, trafiłem do drużyny z wielkimi ambicjami, niesamowitymi zawodnikami, a nagle czekały mnie dwa miesiące bez treningów i niepewna przyszłość. Nie życzę tego nikomu" - zdradził.

    Na szczęście dzięki odpoczynkowi siatkarzowi udało się rozwiązać problem, z tych trudnych chwil wyciągnął też lekcję. Wie bowiem, że sytuacja może w przyszłości się powtórzyć, musi więc zachowywać odpowiedni balans między treningami, a odpoczynkiem.

    Zobacz również:

    Patrik Indra (z numerem 23) celebrujący zdobycie punktu w meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Skandal w PlusLidze, siatkarz surowo ukarany. Zawrzało po tej decyzji

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Zawodnik w żółtej koszulce siatkarskiej unosi ręce, przygotowując się do precyzyjnego wystawienia piłki podczas rozgrywki. W tle widać drugiego zawodnika i rozmyte trybuny.
    Miguel Tavares, rozgrywający zawiercianVolleyballWorldmateriały prasowe
    Siatkarz w żółto-zielonym stroju unosi piłkę ponad głową do wystawienia, otoczony przez innych zawodników swojej drużyny na tle kibiców na trybunach podczas meczu siatkówki.
    Miguel Tavares w barwach Warty ZawiercieCEV.eumateriały prasowe
    Dwóch siatkarzy w zielonych strojach drużynowych podczas intensywnej celebracji punktu na tle rozmytej publiczności. Jeden z nich z uniesioną ręką i wyrazistą ekspresją twarzy, drugi obejmuje go ramieniem.
    Mateusz Bieniek i Miguel TavaresPiotr MatusewiczEast News
    Hubert Hurkacz - Martin Damm Jr. Skrót meczuPolsat Sport
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja