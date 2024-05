Norwid Częstochowa nie zaliczy sezonu 2023/2024 do udanych. Beniaminek przegrał 23 z 30 meczów fazy zasadniczej i zaledwie o cztery punkty wyprzedził Enea Czarnych Radom, którzy spadli z PlusLigi. Dla klubu spod Jasnej Góry minione rozgrywki stanowiły poważne ostrzeżenie - jeżeli chcą utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej, przed startem kolejnego sezonu muszą wzmocnić skład.

Działacze z Częstochowy wzięli się do pracy i już ogłosili kilka transferów. Szeregi drużyny zasilił m.in. Quinn Isaacson , czyli reprezentant Stanów Zjednoczonych, który razem z Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique wywalczył niedawno mistrzostwo Francji. W Norwidzie zagra również Sebastian Adamczyk, który występował w polskiej kadrze w meczach pierwszego turnieju tegorocznej Ligi Narodów.

Kolejny transfer ogłoszono w piątek 31 maja. W Częstochowie zagra Milad Ebadipour , który w latach 2017-2022 występował w PGE Skrze Bełchatów, z której przeniósł się do włoskiego Allianz Milano. Ostatnio z kolei bronił barw rosyjskiego Uralu Ufa.

Milad Ebadipour znowu zagra w PlusLidze

Jak przyznał zawodnik, który od ponad czterech lat ma polskie obywatelstwo, do powrotu do Polski przekonał go Łukasz Żygadło, który jest dyrektorem Norwida. Przy okazji 30-latek nie szczędził ciepłych słów pod adresem naszego kraju oraz samej PlusLigi.