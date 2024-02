I tak nieoficjalnie wiadomo już, że z Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odejdą trzy wielkie gwiazdy - Aleksander Śliwka ma zagrać z Japonii, z kolei Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek zasilą szeregi innych ekip z PlusLigi. Pierwszy z nich ma dołączyć do Asseco Resovii Rzeszów , a atakujący wzmocni Jastrzębski Węgiel . Te i inne doniesienia transferowe nie są jednak potwierdzanie przez poszczególne zespoły oraz samych zawodników, co zdaniem Andrzeja Wrony powinno się zmienić.

Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek krytykowani. Andrzej wrona komentuje

Jedyne, czego naprawdę nie rozumiem, to zarzuty wobec zawodników odchodzących z danego klubu. Nie wierzę, że kibice są w stanie myśleć, że skoro ktoś podpisał już inny kontrakt, to w obecnym zespole będzie grał słabiej albo odpuszczał walkę o trofea. Takie już jest życie siatkarza, że przenosi się w różne miejsca, a powody tego są bardzo różne

"Fajnie, jakbyśmy nie zapominali o tym, co siatkarze tego klubu zrobili dla tego klubu. Ile sukcesów osiągnęli, ile serca w to wszystko włożyli. Czasami dochodzą do mnie słuchy, co ludzie mówią. Ja wiem, że każdy ma prawo głosu, ale pomyślcie, że my też jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy maszynami. Też mamy uczucia i emocje" - mówił Bednorz.