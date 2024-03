Reprezentanci Polski szaleją w PlusLidze. Zmarnowana szansa zasłużonego klubu

Mimo że obie drużyny dzieli siedem miejsc w ligowej tabeli, pierwsza partia była wyrównana. A kiedy Bartłomiej Lemański zablokował atak Andrzeja Wrony, to niżej notowani bełchatowianie prowadzili już 13:10. Dobrze w ich ataku spisywał się Dawid Konarski , blok gospodarzy często gubił rozgrywający Grzegorz Łomacz .

Kiedy jednak mistrz świata z 2018 r. zagrał nieco mniej dokładnie, Projekt błyskawicznie doprowadził do remisu 17:17. Przełamanie przyniosły zagrywki Jakuba Kowalczyka . 37-letni środkowy wskoczył do podstawowego składu warszawskiej drużyny z powodu problemów kolegów. Kontuzja wykluczyła z gry Jurija Semeniuka , problemy wciąż ma też Taylor Averill . Kowalczyk wykorzystał szansę, po jego dwóch asach serwisowych Projekt prowadził 21:18.

PGE GiEK Skra Bełchatów nie wykorzystała szansy. Bartłomiej Bołądź i Artur Szalpuk w dobrej formie

Drugi set również był wyrównany. W połowie partii to bełchatowianie wypracowali sobie dwupunktową przewagę i przez kilka minut jej pilnowali. Po warszawskiej stronie skuteczny cały czas był Bartłomiej Bołądź , który kończył niemal 70 procent ataków. Łomacz przy dobrym przyjęciu szukał w ataku środkowych.

Kiedy jednak atak Bartłomieja Lipińskiego z tzw. szóstej strefy powstrzymał Wrona, był remis 22:22. Jeszcze jeden blok - tym razem Konarskiego zatrzymał Tillie - i to gospodarze mieli piłkę setową. Projekt ponownie wydarł rywalom zwycięstwo i wykorzystał już pierwszą szansę. Wynik na 25:23 przypieczętował atakiem z prawego skrzydła Bołądź.

Tym razem jednak Projekt zaczął szybciej budować przewagę. Punkt zagrywką zdobył Wrona i jego zespół prowadził 10:7. Goście zmniejszyli straty, kiedy w końcu zablokowali atak Bołądzia. Atakującego to jednak nie zniechęciło. A kiedy piłka po zagrywce Szalpuka przewinęła się po taśmie i spadła na połowie Skry, warszawianie prowadzili już 17:13. Przewagi pilnowali już do końca seta i spotkania, wygrali 25:22. Nagrodę dla MVP otrzymał Szalpuk .

Bełchatowianie nie wykorzystali szansy, by poprawić swoją pozycję w tabeli. Zespół dziewięciokrotnych mistrzów Polski na cztery kolejki przed końcem fazy zasadniczej PlusLigi zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli. Do ósmego miejsca zajmowanego przez Grupę Azoty ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle i przepustki do fazy play-off traci dwa punkty.