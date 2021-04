Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) poinformowała, że losowanie grup tegorocznych mistrzostw Europy siatkarek odbędzie się 20 maja w Belgradzie, a siatkarzy tydzień później w Helsinkach. Nasz kraj jest współgospodarzem męskiego turnieju.

W maju mają zakończyć się kwalifikacje do ME i wówczas znani będą wszyscy uczestnicy obu imprez. Każda z nich odbędzie się w czterech krajach, a udział w nich wezmą po 24 drużyny.

"Uroczystości w Belgradzie i Helsinkach będą się odbywać z bardzo ograniczoną liczbą obecnych na miejscu uczestników - ze względu na obowiązujące obecnie obostrzenia mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się nowej odmiany koronawirusa" - zaznaczono w komunikacie CEV. W losowaniu grup czempionatu kobiet ma wziąć udział m.in. gwiazda serskiej siatkówki Maja Ognjenovic.

Mistrzostwa Europy w trzech polskich miastach

ME kobiet zaplanowano w dniach 18 sierpnia - 4 września, a gospodarzami będą: Serbia, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia. Męski turniej odbędzie się w terminie 1-19 września w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii. Rywalizacja zawita do trzech polskich miast - Krakowa, Gdańska i Katowic. To ostatnie gościć będzie uczestników zmagań w strefie medalowej.

