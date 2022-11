Rekord sezonu w polskiej lidze. Imponujące zwycięstwo gdańszczan

Mecz Kaszubski w Trójmieście miał wyjątkową oprawę. Prezentacja przed spotkaniem była prowadzona w dwóch językach, przed meczem odegrano "Mazurka Dąbrowskiego" oraz hymn kaszubski. Do tego na trybunach pojawiło się aż 6500 widzów - to rekord sezonu, wynik lepszy o 250 osób niż przed rokiem. Fani mieli powody do zadowolenia, bo Trefl zaprezentował się równie efektownie, co w poniedziałek w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. Zwycięstwo zespołu z Trójmiasta 3:0 ponownie nie podlegało dyskusji.