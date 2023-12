Trzecia cześć sezonu zasadniczego rozgrywek PlusLigi w sezonie 2023/24 za nami. W 11. serii spotkań w hitowo zapowiadającym się meczu Trefl Gdańsk podejmie potrójnego zwycięzcę Ligi Mistrzów Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle , transmisja w Polsacie Sport od 14:45. Obaj rywale mają do tej pory identyczny bilans: 6 wygranych, 4 przegrane. O ile w przypadku Trefla jest to wynik spodziewany, "Gdańskie Lwy" mecze, które są w ich zasięgu wygrywają, gdy trafi się rywal z ligowego topu (Jastrzębie, Projekt, Zawiercie) wówczas muszą uznać wyższość rywala. ZAKSA ma identyczny bilans, zdążyła już przegrać (u siebie!) z ligowym beniaminkiem Norwidem Częstochowa i outsiderem, Barkomem-Każany Lwów .

Były to pozornie ogromne sensacje, jednak jeśli przyjrzymy się bliżej wszystko staje się jasne. Zwycięzcy Champions League w żadnym meczu nie zagrali w podstawowym składzie awizowanym przed sezonem. Po poprzednim sezonie ligowym, właściwie od razu przyszedł długi i wyczerpujący reprezentacyjny, który sprawił, że w barwach ZAKSY obecnie niezdolni do gry są: Marcin Janusz , Wojciech Żaliński , Bartłomiej Kluth i Daniel Chitogoi . Na mecz z Treflem wrócić ma reprezentacyjny przyjmujący Bartosz Bednorz , a na początku sezonu niezdolny do gry był Dmytro Paszycki , ukraiński środkowy z przeszłością w Treflu:

- Każdy kto jest kibicem sportowym, rozumie że nie jesteśmy robotami, a istotami ludzkimi . Ja byłem w tym szczęśliwym położeniu, że podczas sezonu reprezentacyjnego, latem odpoczywałem a i tak nie doszedłem jeszcze całkowicie do siebie. Wielki szacunek dla moich kolegów klubowych Aleksandra Śliwki i Łukasza Kaczmarka , którzy wciąż grają na tak wysokim poziomie. Nasza drużyna obecnie odczuwa efekt tak wielkiego nagromadzenia meczów, ale jestem pewien, że wkrótce wrócimy do najwyższej formy - mówi nam Paszycki.

Trefl Gdańsk podejmie Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Transmisja w Polsacie Sport od 14:45

Bardzo mocny wywiad w sprawie ogromnych przeciążeń, którym są poddawani siatkarze dał (i to dla oficjalnej strony PlusLigi) Aleksander Śliwka, kapitan reprezentacji Polski i ZAKSY. Wiele wskazuje na to, że prośby siatkarzy zostały wreszcie wysłuchane i PlusLiga, która jest najlepszą ligą świata zostanie zmniejszona z 16 do 14 zespołów co pozwoli na pełniejszą regenerację.