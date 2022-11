Rekord frekwencji nie pomógł. Lider wciąż bezbłędny

Wspomniany Bołądź był oszczędzany z racji niedawnej infekcji, która wyłączyła go z poprzedniego meczu w Kędzierzynie-Koźlu. Ubytki personalne kreują nowych bohaterów, Bołądzia brawurowo zastąpił utalentowany białoruski nastolatek Aleks Nasewicz , który czeka na polski paszport. To właśnie wychowanek Trefla dał sygnał do pogoni za wicemistrzami Polski i liderami PlusLigi w pierwszym secie, po tym jak ukraiński środkowy gości Jurij Gladyr , serwisem zrobił spustoszenie w gdańskich szeregach, doprowadzając do stanu 10:17. Gdy wydawało się, że już jest po secie, leworęczny Jakub Czerwiński zaczął dobrze serwować - było już tylko 16:19, aż argentyński trener Marcelo Mendez poprosił o czas. To jeszcze nic - zaraz asem serwisowym poczęstował gości wspomniany Nasewicz (najskuteczniejszy w rym meczu wśród gospodarzy z 13 punktami) i deficyt "Lwów" stopniał do zera - 23:23! Górę wzięło jednak większe doświadczenie gości po 28 minutach wyrównanej walki w pierwszej partii.

Aż do tego meczu Trefl Gdańsk u siebie nie stracił nawet seta, ale starcie z Jastrzębskim Węglem to co innego niż z, całym szacunkiem, Cuprum Lubin czy Czarnymi Radom. Warto podkreślić, że wizyta lidera PlusLigi ściągnęła do ERGO Areny 3400 widzów - to rekord sezonu w Gdańsku i tylko nieco mniej niż najwyższa frekwencja w tych rozgrywkach - na meczu LUK-u Lublin z Jastrzębskim Węglem było 3509 widzów. Trefl będzie chciał przebić to osiągnięcie właśnie w meczu z LUK-iem - 11 listopada w Gdańsku - będzie to tzw. "Mecz Kaszubski".