Rekord frekwencji nie pomógł. Lider jest nie do zatrzymania

Dziś rano pisaliśmy o ambicjach Projektu Warszawa sięgających nawet złotego medalu w PlusLidze . Wygrana 3:0 na gorącym terenie Trefla Gdańsk uzasadnia te plany, choć to oczywiście dopiero początek sezonu, ten mecz był demonstracją siły stołecznych siatkarzy.

To pomogło, Sasak wkrótce został zablokowany przez Jurija Semeniuka i to goście byli górą w stosunku 16:15. Gdańszczanie często mylili się z zagrywki, a przecież to była ich mocna strona w poprzednich spotkaniach, wreszcie szala zaczęła przechylać się na stronę gości, którzy prowadzili 21:19.