Jak zdradził komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski na łamach Prawdy Siatki, doświadczony argentyński szkoleniowiec może niespodziewanie objąć zespół PlusLigi.



Resovia rozczarowuje w aktualnym sezonie PlusLigi. Podopieczni Alberto Giulianiego wygrali cztery z dotychczasowych 10 spotkań, a sześciokrotnie przegrali. W ostatniej kolejce musieli uznać wyższość Trefla Gdańsk, przegrywając u siebie do zera.

W środowisku siatkarskim dyskutuje się o ewentualnej zmianie trenera w ekipie z Rzeszowa.



Interesujące doniesienia przekazał Swędrowski. Zdaniem komentatora Polsatu Sport, następcą Giulianiego może zostać Lozano. Co ciekawe 65-letni Argentyńczyk przebywał ostatnio w Polsce, obserwując z trybun mecze PlusLigi i Tauron Ligi.



Gdyby Lozano faktycznie przejął Resovię, byłby to dla niego powrót do pracy w Polsce po pięcioletniej przerwie. W sezonie 2015/2016 prowadził Czarnych Radom. Polscy kibice siatkówki kojarzą go przede wszystkim z pracą w reprezentacji Polski, której selekcjonerem był w latach 2005-2008. W 2006 roku kadra prowadzona przez Lozano sięgnęła po srebrny medal mistrzostw świata w Japonii.

BS, Polsat Sport, Prawda Siatki