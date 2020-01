Cztery najlepsze drużyny PlusLigi, mistrzowie świata, zagraniczne gwiazdy, mnóstwo atrakcji i wspaniałe sportowe widowiska - to wszystko czeka na polskich kibiców już 14 i 15 marca, gdy w katowickim "Spodku" rozgrywany będzie turniej finałowy Pucharu Polski w siatkówce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Medale skoczków, lekkoatletów i siatkarzy - taki był rok 2019. Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy, że w właśnie zakończonych ćwierćfinałach przepustki do wielkiego finału zdobyły drużyny: Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, Vervy Warszawa Orlen Paliwa, PGE Skry Bełchatów oraz Trefla Gdańsk. W półfinałach, rozgrywanych 14 marca, zmierzą się Grupa Azoty ZAKSA z Treflem oraz Verva z PGE Skrą.



- Mam zaszczyt ogłosić, że turniej finałowy Pucharu Polski zostanie rozegrany w wyjątkowym miejscu dla polskiej siatkówki - cieszy się Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA - Katowice to miasto, który dynamicznie się rozwija i każdy kibic, który przyjedzie w weekend 14-15 marca na pewno będzie zaskoczony, jak wielką przemianę przeszło w ostatnich latach. Dodatkowo jestem szczęśliwy, że w roku, gdy jako zawodowa liga obchodzimy jubileusz 20-lecia, turniej finałowy zagramy w Spodku, można powiedzieć w świątyni polskiej siatkówki. Zdobyliśmy w niej mistrzostwo świata, wiąże się z nią mnóstwo fantastycznych wspomnień - dodaje.



- Katowice to mekka polskiej siatkówki. To właśnie w Spodku polscy siatkarze wywalczyli w 2014 roku złoty medal Mistrzostw Świata. Nieopodal mamy Aleję Gwiazd Siatkówki, gdzie znajdziemy odciski Bartosza Kurka, Pawła Zagumnego, Piotra Gruszki, Vitala Heynena czy Andrzeja Wrony. W ostatnich latach byliśmy gospodarzem Mistrzostw Europy i Siatkarskiej Ligi Narodów. Regularnie dopingujemy siatkarzy GKS Katowice w rozgrywkach PlusLigi. Cieszę się, że przed nami kolejne siatkarskie emocje podczas Finału Pucharu Polski, który odbędzie się w Katowicach już w marcu - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.



Turniejowi finałowemu towarzyszyć będzie mnóstwo dodatkowych atrakcji dla kibiców. - Chcemy, by każdy z klubów Ligi Mistrzów Świata był aktywnym uczestnikiem tego weekendy z polską ligową siatkówką - podkreśla prezes Zagumny. - Będziemy 14 i 15 marca z kibicami, i dla kibiców, a poza tym oczywiście liczę na niezapomniane emocje sportowe, tworzone przez nasze najsilniejsze drużyny.

Reklama

W najbliższych dniach ruszy sprzedaż biletów na turniej finałowy Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn, wtedy poinformujemy o wszystkich szczegółach dotyczących możliwości zakupu wejściówek na to wyjątkowe widowisko.