Puchar Polski: Poznaliśmy uczestników ćwierćfinałów u siatkarek i siatkarzy

Sześć najlepszych drużyn po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi i tyle samo po pierwszej części rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet uzyskało awans do ćwierćfinałów Pucharu Polski. To grono zostanie uzupełnione o dwie męskie i dwie żeńskie ekipy z I ligi. Siatkarze o trofeum zagrają w styczniu, a siatkarki w marcu 2019 roku.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Onico Warszawa, Jastrzębski Węgiel, Cerrad Czarni Radom, Aluron Virtu Warta Zawiercie i PGE Skra Bełchatów - zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski z PlusLigi.



Stawkę uzupełnią dwa zespoły z I ligi, które wyjdą zwycięsko z rywalizacji w niższej fazie rozgrywkowej. 9 stycznia Stal Nysa zmierzy się z KS Lechią Tomaszów Mazowiecki, a MKS Ślepsk Suwałki z BBTS Bielsko-Biała. Zwycięzcy w tych parach awansują do ćwierćfinałów.



Mecze 1/4 finału zaplanowano na 23 stycznia. Turniej Final Four PP odbędzie się 26-27 stycznia.



Sześć najlepszych drużyn po pierwszej rundzie fazy zasadniczej Ligi Siatkówki Kobiet - Chemik Police, Developres SkyRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź, Grot Budowlani Łódź, Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz i DPD Legionovia Legionowo - zagra w ćwierćfinałach Pucharu Polski.



W tej fazie już wcześniej znalazła się I-ligowa 7R Solna Wieliczka, która pokonała na wyjeździe NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (26:24, 25:20, 25:17) w meczu trzeciej rundy Pucharu Polski.



W innym spotkaniu na tym etapie rozgrywek MKS Dąbrowa Górnicza podejmie 6 stycznia Wisłę Warszawa. Lepszy w tym meczu uzupełni stawkę 1/4 finału.



Mecze tej fazy zaplanowane zostały na 30 stycznia. Zwycięzcy ćwierćfinałowych spotkań zakwalifikują do Final Four PP 9-10 marca w Nysie.