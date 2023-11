Przykry obrazek w meczu PlusLigi. Wyglądało to dramatycznie, siatkarze od razu zareagowali

Mecz PSG Stali Nysa z Asseco Resovią Rzeszów w PlusLidze dostarczył kibicom siatkówki wiele emocji. Zwycięzcę wyłonił dopiero tie-break, w którym górą byli brązowi medaliści poprzednich rozgrywek, odnotowując cenne zwycięstwo. Powody do niepokoju ma za to Daniel Pliński - nie dość, że jego podopieczni przegrali spotkanie, to groźnie wyglądającego urazu doznał jeden z siatkarzy. Gdy zawodnik upadł na parkiet, momentalnie zareagowali jego koledzy, ale także rywale, w tym Jakub Kochanowski.