W szóstej rundzie "Jurajscy Rycerze" pokonali we własnej hali Barkom Każany Lwów , który postawił się faworytom tylko w trzeciej partii, przegrywając ją po grze na przewagi 24:26. Pierwsze dwa sety były popisem siatkarzy Warty , którzy wygrywali kolejno do 11 i 19.

Bartosz Kwolek wprost o nagrodzie dla MVP. Siatkarz "oszczędzi"

O podejście siatkarzy do tej nagrody w pomeczowym wywiadzie zapytano Bartosza Kwolka, który w rozmowie z telewizją klubową pozwolił sobie na rozbrajającą szczerość. Mistrz świata z 2018 roku zasugerował, że w Warcie obowiązuje zasada, iż zdobywca nagrody dla MVP musi "odwdzięczyć się" kolegom z zespołu. A to oznacza, że fakt, że on nie dostał statuetki, wcale go nie martwi.