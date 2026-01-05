Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przewrót w PlusLidze, bolesny cios w rywali. Zepchnęli ich na samo dno

Damian Gołąb

Damian Gołąb

W dolnych rejonach tabeli siatkarskiej PlusLigi trwa zacięta walka o utrzymanie. Najpierw trzy punkty zdobyła drużyna z Częstochowy, a teraz w jej ślady poszedł zespół z ostatniego miejsca w ligowej stawce. Cuprum Stilon Gorzów we własnej hali nie dał szans drużynie beniaminka. Co więcej, to właśnie zespół z Chełma po pierwszej kolejce rundy rewanżowej uderzył o dno tabeli.

Siatkarze w sportowych strojach wykonują gest celebracyjny na boisku podczas meczu siatkówki, w tle siatka oraz inni zawodnicy.
Siatkarze z Gorzowa Wielkopolskiego opuszczają ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi. W centrum zdjęcia rozgrywający Thiago VelosoArtur Szczepanski/REPORTEREast News

Drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego i Chełma po pierwszej rundzie fazy zasadniczej zostały w tyle tabeli PlusLigi. A dokładniej tuż nad jej dnem, gdzie osiadła Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Częstochowianie na otwarcie drugiej rundy pokonali jednak Barkom Każany Lwów i przeskoczyli rywali.

Na ostatnie miejsce spadli więc Gorzowianie. InPost ChKS Chełm miał przed poniedziałkowym spotkaniem tylko o dwa punkty więcej. Bezpośredni mecz między tymi drużynami miał więc olbrzymie znaczenie dla układu dolnej strefy tabeli.

    W pierwszym secie od początku o krok, dwa przed rywalami byli gospodarze. Cuprum Stilon po zagrywce Chizoby Nevesa prowadził już zresztą 15:12. A kiedy w ataku pomylił się Remigiusz Kapica, Gorzowianie wygrywali 20:16.

    Ich mocnym elementem był atak. Dominował w nim Chizoba - w pierwszej partii zdobył łącznie osiem punktów. I to jego zbicie zapewniło gospodarzom wygraną 25:20.

    Druga partia to jeszcze większa przewag Cuprum Stilonu. Już przy wyniku 7:3 dla Gorzowian trener gości Krzysztof Andrzejewski wykorzystał pierwszą przerwę. Tyle że jego zawodnicy rywali nie doścignęli, a różnica w pewnym momencie wzrosła już do siedmiu punktów.

    Chełmianom nie pomogli rezerwowi. Gospodarze dominowali przy siatce - przez dwa sety rywale nie zdobyli ani jednego punktu blokiem, notując zaledwie dwa wybloki. Siatkarze Cuprum Stilonu blokami zdobyli sześć "oczek", a całą drugą partię wygrali 25:18.

      Siatkówka. Beniaminek z Chełma nie odrobił strat. Spada na dno tabeli

      Drużyna z Chełma na trzecią partię wyszła z dwoma zmianami - na boisku pozostali rezerwowi Grzegorz Jacznik i Jędrzej Goss. W końcu pierwszy punktowy blok zanotował z kolei środkowy Łukasz Swodczyk.

      Cuprum Stilon szedł jednak po zwycięstwo za trzy punkty. Gorzowianie objęli prowadzenie 10:6, a potem 13:8. Nadal nie do zatrzymania był Chizoba i pojedyncze udane zagrania, m.in. Amirhosseina Esfandiara, nie uratowały już gości.

      Co prawda w grze Gorzowian pojawiło się kilka błędów, różnica zmalała do dwóch punktów, ale to oni mogli świętować. W trudnej sytuacji pomógł im kapitan Kamil Kwasowski, a gospodarze ostatecznie zamknęli mecz setem wygranym 25:20.

      Zwycięstwo Cuprum Stilonu spycha Chełmian na dno PusLigi. Drużyna z Gorzowa notuje skok na jedenaste miejsce w tabeli.

      PlusLiga
      15 kolejka
      05.01.2026
      17:30
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Cuprum Stilon Gorzów
      InPost CHKS Chełm
      Siatkarze w zielonych strojach świętują zdobycie punktu podczas meczu, otoczeni przez członków swojej drużyny, z boku widoczny wycinek ukazujący zawodnika całującego medalik.
      Siatkarze InPost ChKs ChełmWeronika PołećPAP/Newspix
      Siatkarz w niebieskim stroju z numerem 77 na piersi stoi na boisku z wyraźną miną emocji, w tle zamazana publiczność, w lewym górnym rogu wstawka z innym zawodnikiem w pomarańczowej koszulce i podniesionymi rękami.
      Z numerem 77 Chizoba Neves Atu, atakujący Cuprum Stilonu GorzówPiotr MatusewiczEast News

