Przewrót w klubie PlusLigi, wicemistrz świata wkracza do akcji. Już to ogłoszono

Łukasz Żygadło pod koniec ubiegłego roku awaryjnie dołączył do składu Norwida Częstochowa i został najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zagrał w PlusLidze. Teraz o byłym reprezentancie Polski ponownie stało się głośno za sprawą decyzji jego klubu. Doszło bowiem do zmian we władzach, a wicemistrz świata z 2006 roku otrzymał nowe, prestiżowe stanowisko, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie.