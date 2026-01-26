Przewrót w klubie PlusLigi, a teraz takie wieści. To on może być nowym trenerem. Absolutny hit
Tommi Tiilikainen nie jest już trenerem PGE Projektu Warszawa. Fiński szkoleniowiec podał się do dymisji, a jego obowiązki przejął Kamil Nalepka. Tymczasem zaczęły się pojawiać nazwiska kandydatów na nowego szkoleniowca. Siatkarscy eksperci wspólnie wskazali jedno nazwisko. Szykuje się absolutny hit.
W poniedziałkowy poranek PGE Projekt Warszawa opublikował komunikat ws. przyszłości trenera Tommi'ego Tiilikainena. - " Zdecydowałem, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zakończenie współpracy. Wierzę, że drużyna potrzebuje teraz nowego impulsu, by zrealizować założone na ten sezon cele. Życzę Wam wszystkiego dobrego! - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez klubową stronę" - czytamy.
Władze klubu przekazały, że obecnie obowiązki pierwszego trenera przejmie Kamil Nalepka. Drugim szkoleniowcem będzie Bartosz Kaczmarek, a Blair Bann pozostanie w sztabie szkoleniowym w roli asystenta.
Przewrót w PGE Projekcie Warszawa. Oto potencjalni kandydaci na trenera
Pewne jest to, że taki sztab trenerski jest tymczasowym rozwiązaniem. W związku z tym ruszyła giełda trenerskich nazwisk. Łukasz Kadziewicz w programie "Misja Siatka" przyznał, że w gronie następców wymienia się Gherghe Cretu, Andreę Anastasiego i Roberto Piazzę.
Do sprawy odniósł się także świetnie poinformowany siatkarski dziennikarz - Jakub Balcerzak. Jego zdaniem jest jeden główny faworyt.
- Skoro wyszło, dużym nazwiskiem, które jest głównym celem PGE Projektu Warszawa w kontekście przyszłego sezonu, a o którym wspomniałem rano, jest właśnie... Roberto Piazza. Włodarze aktualnego wicelidera tabeli chcieliby bardzo ściągnąć do siebie 58-latka - napisał Balcerski na portalu X.com.
58-letni Włoch obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Iranu oraz trenuje siatkarzy Powervolley Milano. W przeszłości trenował także polskie kluby. W latach 2014 - 2015 Jastrzębski Węgiel, a w latach 2017 - 2019 PGE Skrę Bełchatów.
Obecnie Projekt Warszawa jest wiceliderem tabeli PlusLigi. Tyle samo oczek, co lider i mistrz Polski - Bogdanka LUK Lublin. W Lidze Mistrzów polski klub zajmuje trzecią pozycję w grupie E (4 pkt) z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami na koncie. We wtorek (27 stycznia) rozegra mecz czwartej kolejki z Montpellier. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.