Przewaga ZAKS-y rośnie. Rywale znów bez szans

Damian Gołąb Ekstraklasa Mężczyzn

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nadal nie do zatrzymania. W sobotę we własnej hali, mimo nieobecności pierwszego trenera, pokonała 3:0 Ślepsk Malow Suwałki. To już dziewiąte zwycięstwo kędzierzynian w tym sezonie PlusLigi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szanse polskich klubów w Lidze Mistrzów siatkarzy. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport