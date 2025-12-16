Przeprowadził się z Włoch do Polski. Teraz nie ukrywa trudnej prawdy

Klemen Cebulj siatkarską karierę rozpoczynał w swojej ojczyźnie, po czym przeniósł się ze Słowenii do Włoch. Poza rocznym epizodem w chińskim Shanghai Golden Age występował wyłącznie w Italii, mając do czynienia z jednymi z najlepszych rozgrywek siatkarskich na świecie. W 2020 roku zdecydował się jednak na zmianę i podpisał kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów, w której występuje do dziś.

33-letni Słoweniec ma na swoim koncie brąz mistrzostw Polski oraz Puchar CEV wywalczone z klubem z Podkarpacia. W trwającym sezonie wystąpił we wszystkich 11 meczach ligowych Resovii, zdobył w tym czasie 99 punktów. Kapitalnie spisał się w ostatnim starciu ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, dokładając do dorobku drużyny aż 17 "oczek". Cebulj razem z kolegami tym meczem wrócił na zwycięską ścieżkę po porażkach z JSW Jastrzębskim Węglem w lidze i Aluron CMC Wartą Zawiercie w Lidze Mistrzów.

"Po dwóch przegranych meczach, które mieliśmy w ostatnim czasie i takich ciężkich porażkach mentalnie, ważne było, żebyśmy wyszli na boisko z dużą energią i wytrzymali presję. Bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie za trzy punkty" - przyznał teraz w rozmowie z plusliga.pl.

PlusLiga. Klemen Cebulj wprost o poziomie siatkówki w Polsce

Cebulj ma doświadczenie gry w lidze włoskiej, od pięciu lat występuje z kolei w PlusLidze. Jest więc w stanie ocenić poziom rozgrywek w naszym kraju, a ten, jak podkreślił we wspomnianym wywiadzie, ciągle robi na nim wrażenie.

Wiemy, jak wymagająca jest PlusLiga. Każdy mecz jest bardzo ważny i bardzo ciekawy, bo każdy może wygrać i liga jest naprawdę bardzo mocna. (…) Wszyscy wiemy, że każdy mecz w PlusLidze jest ciężki, czy gra się z Częstochową, czy za chwilę z Barkomem i z Olsztynem

Cebulj, który z reprezentacją Słowenii wywalczył w sumie aż cztery medale mistrzostw Europy (trzy srebrne, jeden brązowy), jest podstawowym zawodnikiem Resovii. W ostatnich przegranych meczach trener Massimo Botti nie bał się jednak rotować składem i zdejmował z boiska także 33-letniego przyjmującego. Co na to Słoweniec?

"Ja się nie obrażam, jak jestem zmieniany i nie mam z tym żadnego problemu. Wiedziałem od samego początku, kiedy ten skład został zbudowany, że będziemy mieli mocną czwórkę przyjmujących i każdy z nas będzie mógł grać. Naprawdę tutaj nie ma żadnych pretensji z mojej strony i obrażania się jak opuszczam boisko" - zadeklarował.

Cebulj na przestrzeni całej kariery grał z wieloma klasowymi zawodnikami. Teraz postanowił docenić jednego z nich, a konkretnie... Marcina Janusza. Zaznaczył, że dobrze układa mu się współpraca z gwiazdą reprezentacji Polski. "Mówimy przecież o jednym z najlepszych rozgrywających na świecie" - powiedział, co jest dużym wyróżnieniem dla Janusza.

Klemen Cebulj Maciej Napora/East News East News

Bartosz Kurek, a w bloku Klemen Cebulj MIGUEL MEDINA AFP

Klemen Cebulj atakuje w trakcie meczu z Argentyną w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe