Przełomowe wieści ws. zawieszenia polskiego siatkarza. POLADA nadała komunikat

Wieści o zawieszeniu Mikołaja Sawickiego obiegły Polskę pod koniec maja 2025 roku. Podano wówczas informację, że w organizmie zawodnika wykryta została nielegalna substancja. Wcześniej jego nieobecność na meczu tłumaczono natomiast chorobą.

Sytuacja od początku nie była jednak jasna. W październiku Michał Rynkowski, czyli szef Polskiej Agencji Antydopingowej, podał do wiadomości, że śledztwo ws. Mikołaja Sawickiego nadal trwa. Siatkarz toczył walkę o oczyszczenie go z zarzutów o stosowanie dopingu.

Znakomite wieści ws. Mikołaja Sawickiego. Zawieszenie siatkarza uchylone

W końcu doszło do pozytywnego zwrotu akcji. Mikołaj Sawicki ze względu na zawieszenie stracił wiele miesięcy gry. Teraz jednak POLADA poinformowała, że zawodnik zostanie odwieszony.

- Zgodnie z informacją otrzymaną od WADA, zastosowana przez PLAD potwierdzająca metoda analityczna nie dała wystarczających dowodów na obecność modafinil acid w próbkach i zaklasyfikowanie przypadku jako wynik niekorzystny analitycznie, tj. AAF - podaje POLADA.

To oznacza, że według WADA zawieszenie zostało podyktowane wątpliwymi dowodami. Organizacja zaleciła więc rozpoczęcie procedur mających na celu odwieszenie Mikołaja Sawickiego.

- Polska Agencja Antydopingowa poinformowała zawodników o zaistniałej sytuacji i podejmuje działania mające na celu ostateczne zweryfikowanie czy w próbkach znajduje się substancja zabroniona i ich ponowne przebadanie w innym akredytowanym przez WADA laboratorium antydopingowym - dodaje POLADA.

- Polska Agencja Antydopingowa uchyliła tymczasowe zawieszenie nałożone na zawodnika. Sprawa zawodnika jest obecnie rozpoznawana przez Panel Dyscyplinarny I Instancji - na taką informację Mikołaj Sawicki czekał od czerwca 2025 roku. Po ośmiu miesiącach wreszcie nadeszły dla niego znakomite wieści.

Całe oświadczenie POLADA znajduje się w poniższych wpisach. Agencja podkreśla, że nie uczestniczyła we wcześniejszej weryfikacji przeprowadzonej przez WADA i nie ponosi odpowiedzialności za decyzję o zawieszeniu Sawickiego.

Sprawa ta dotyczy nie tylko Mikołaja Sawickiego, ale również tenisisty ziemnego - Jakuba Januchowskiego.

Mikołaj Sawicki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Mikołaj Sawicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nikola Grbić po zawieszeniu Mikołaja Sawickiego musi zmienić plany na inaugurację Ligi Narodów PAP/Michał Meissner / Bartłomiej Wójtowicz/ Reporter/East News PAP/Reporter

