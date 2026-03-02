Przełomowe wieści ws. zawieszenia polskiego siatkarza. POLADA nadała komunikat
Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) nadała komunikat, w którym informuje o podjęciu natychmiastowych działań mających na celu odwieszenie Mikołaja Sawickiego. Polski siatkarz został odsunięty od gry pod koniec maja 2025 roku, ponieważ, według ówczesnych informacji, w jego organizmie wykryta została nielegalna substancja. Zawodnik do teraz walczył o oczyszczenie z zarzutów i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.
Wieści o zawieszeniu Mikołaja Sawickiego obiegły Polskę pod koniec maja 2025 roku. Podano wówczas informację, że w organizmie zawodnika wykryta została nielegalna substancja. Wcześniej jego nieobecność na meczu tłumaczono natomiast chorobą.
Sytuacja od początku nie była jednak jasna. W październiku Michał Rynkowski, czyli szef Polskiej Agencji Antydopingowej, podał do wiadomości, że śledztwo ws. Mikołaja Sawickiego nadal trwa. Siatkarz toczył walkę o oczyszczenie go z zarzutów o stosowanie dopingu.
Znakomite wieści ws. Mikołaja Sawickiego. Zawieszenie siatkarza uchylone
W końcu doszło do pozytywnego zwrotu akcji. Mikołaj Sawicki ze względu na zawieszenie stracił wiele miesięcy gry. Teraz jednak POLADA poinformowała, że zawodnik zostanie odwieszony.
- Zgodnie z informacją otrzymaną od WADA, zastosowana przez PLAD potwierdzająca metoda analityczna nie dała wystarczających dowodów na obecność modafinil acid w próbkach i zaklasyfikowanie przypadku jako wynik niekorzystny analitycznie, tj. AAF - podaje POLADA.
To oznacza, że według WADA zawieszenie zostało podyktowane wątpliwymi dowodami. Organizacja zaleciła więc rozpoczęcie procedur mających na celu odwieszenie Mikołaja Sawickiego.
- Polska Agencja Antydopingowa poinformowała zawodników o zaistniałej sytuacji i podejmuje działania mające na celu ostateczne zweryfikowanie czy w próbkach znajduje się substancja zabroniona i ich ponowne przebadanie w innym akredytowanym przez WADA laboratorium antydopingowym - dodaje POLADA.
- Polska Agencja Antydopingowa uchyliła tymczasowe zawieszenie nałożone na zawodnika. Sprawa zawodnika jest obecnie rozpoznawana przez Panel Dyscyplinarny I Instancji - na taką informację Mikołaj Sawicki czekał od czerwca 2025 roku. Po ośmiu miesiącach wreszcie nadeszły dla niego znakomite wieści.
Całe oświadczenie POLADA znajduje się w poniższych wpisach. Agencja podkreśla, że nie uczestniczyła we wcześniejszej weryfikacji przeprowadzonej przez WADA i nie ponosi odpowiedzialności za decyzję o zawieszeniu Sawickiego.
Sprawa ta dotyczy nie tylko Mikołaja Sawickiego, ale również tenisisty ziemnego - Jakuba Januchowskiego.