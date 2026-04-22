Przełomowa decyzja władz PlusLigi. Polski klub uniknie spadku

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Zajął ostatnie miejsce w PlusLidze, ale uniknie spadku. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa pozostanie w siatkarskiej elicie. Decyzję podjęła Polska Liga Siatkówki - to konsekwencja rezygnacji JSW Jastrzębskiego Węgla, który po stracie partnera strategicznego nie znalazł pieniędzy na dalszą grę wśród najlepszych. "Uprawnienie to ma charakter warunkowy i jest uzależnione od spełnienia wszystkich obowiązków licencyjnych i regulaminowych" - zastrzega w komunikacie na temat Częstochowian PLS.

Dwóch siatkarzy Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa w niebieskich strojach, w tle rywale i siatka boiska
Siatkarze z Częstochowy zostają w PlusLidzeFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl

To był dla drużyny z Częstochowy sezon jak z koszmaru. Steam Hemarpol Politechnika przed rokiem grał w fazie play-off, teraz miał wykonać kolejny krok w rozwoju klubu i drużyny. Zespół wystąpił w Pucharze Challenge, ale w PlusLidze spisała się fatalnie.

Częstochowianie byli najgorszą drużyną rozgrywek, zakończyli je na 14. miejscu, co miało oznaczać pożegnanie z PlusLigą. Wkrótce jednak pojawiły się doniesienia, że Steam Hemarpol Politechnika może przejąć, a właściwie odkupić licencję od JSW Jastrzębskiego Węgla.

Klub z Częstochowy pozostaje w PlusLidze. Jest oficjalny komunikat

Klub z południa województwa śląskiego przeżył bowiem olbrzymie tąpnięcie. Ze wspierania drużyny wycofał się partner strategiczny, Jastrzębska Spółka Węglowa. Jak się okazało, bez jej wsparcia klub nie jest w stanie funkcjonować na najwyższym poziomie.

Klub z Częstochowy negocjował z Jastrzębianami odkupienie ich licencji. Teraz komunikat na temat Częstochowian wydała Polska Liga Siatkówki. Zgodnie z nim to właśnie Steam Hemarpol Politechnika zyska na wycofaniu się JSW Jastrzębskiego Węgla z rozgrywek i zachowa ligowy byt.

"Norwid Częstochowa, który po zakończeniu fazy zasadniczej sezonu 2025/2026 zajął ostatnie miejsce w tabeli, zachowuje uprawnienie do udziału w rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2026/2027 oraz status klubu - członka PlusLigi. Uprawnienie to ma charakter warunkowy i jest uzależnione od spełnienia wszystkich obowiązków licencyjnych i regulaminowych, określonych w szczególności w § 13 Regulaminu oraz innych właściwych przepisach" - głosi opublikowany w środę po południu komunikat PLS.

Władze ligi zaznaczają przy tym, że pozostanie Częstochowian w elicie nie wpłynie na procedury awansu do PlusLigi. O jedno wolne miejsce walczą aktualnie cztery zespoły z pierwszej ligi, które rywalizują w półfinałach.

Co z siatkówką w Jastrzębiu-Zdroju? Ukraiński zespół zmienia lokalizację

JSW Jastrzębski Węgiel walczy o przetrwanie klubu poza PlusLigą. Miasto drużyny, która jeszcze w poprzednim sezonie zdobyła brązowy medal Ligi Mistrzów, nie zostanie jednak bez siatkówki. W hali w Jastrzębiu-Zdroju ma występować zespół z Ukrainy, Barkom Każany Lwów.

Patrik Indra (z numerem 23), atakujący Steam Hemarpol Politechniki CzęstochowaArtur SzczepanskiEast News
JSW Jastrzębski Węgiel opuszcza PlusLigęMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Luciano De Cecco (z prawej) nie uchronił Częstochowian przed ostatnim miejscem w PlusLidzevolleyballworld.commateriały prasowe
