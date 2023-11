Aluron CMC Warta to czwarty zespół ubiegłego sezonu i jeden z faworytów obecnych rozgrywek. Na początku PlusLigi zespół dręczą jednak problemy ze zdrowiem ważnych zawodników. W trzeciej próbie w końcu udało się mu wygrać . Wciąż bez wygranej pozostają siatkarze GKS-u Katowice, choć w niedzielę w końcu wygrali pierwsze sety w tym sezonie.

Pierwsze w tym sezonie spotkanie ligowe w Zawierciu lepiej rozpoczęli gospodarze . Szybko objęli prowadzenie 9:6 i trener rywali Grzegorz Słaby poprosił o czas. Jego drużyna zaczęła odrabiać straty przy zagrywkach Lukasa Vasiny . Sporo punktów zdobywał środkowy Bartłomiej Krulicki , który w pierwszej partii dorzucił do dorobku drużyny pięć punktów.

Po kilku minutach wyrównanej gry zawiercianie znów zbudowali jednak sobie przewagę. Po świetnej zagrywce Karola Butryna prowadzili 20:16. I choć po udanej zagrywce Łukasza Kozuba goście zmniejszyli straty do punktu, dogonić Aluronu CMC Warty nie zdołali . Gospodarze wygrali 25:23.

Błędy GKS-u Katowice, wielkie powroty w Aluronie CMC Warcie Zawiercie

W drugim secie niedzielnego meczu drużyna Winiarskiego dość szybko zaczęła budować przewagę. W ataku pomylił się Vasina, kolejny punkt zagrywką zdobył Butryn i Aluron CMC Warta prowadził 13:8. GKS nawiązał walkę przy serwisach Sebastiana Adamczyka , ale gospodarze utrzymywali co najmniej dwupunktową przewagę . Do tego wygrywali długie akcje, w obronie pomagał Miguel Tavares , w ataku dobrze radził sobie Butryn.

Siatkarze z Zawiercia pewnie utrzymali przewagę, rywale w pierwszych dwóch setach zepsuli łącznie aż 16 zagrywe k. To właśnie nieudany serwis zakończył drugą partię, którą Aluron CMC Warta wygrał 25:19.

Jakub Jarosz odmienił losy meczu. GKS Katowice odnalazł rytm

Trzeci set również nie zaczął się zbyt dobrze dla siatkarzy z Katowic. Po zaskakującej zagrywce Tavaresa gospodarze prowadzili bowiem 7:4. - Sami siebie sabotujemy! - grzmiał w czasie przerwy trener Słaby, który mobilizował swoich zawodników w żołnierskich słowach. Po chwili wprowadził na boisko mistrza Europy z 2009 r., Jakuba Jarosza . To dało impuls gościom - dzięki świetnym zagrywkom doświadczonego zawodnika od wyniku 11:7 doprowadzili do rezultatu 11:13.

Katowiczanie w końcu opanowali problemy w polu zagrywki. Zawiercianie mieli przez to coraz większe problemy z przyjęciem. Kiedy kontratak wykończył Marcin Waliński, Aluron CMC Warta przegrywał już 6:9. Przewagę gości nieco zmniejszył as serwisowy Kwolka, ale remis 16:16 gospodarzom dał dopiero błąd w ataku Walińskiego. Gra GKS-u opierała się jednak wciąż na znakomitej postawie Jarosza. Do tego blok dołożył Krulicki i po chwili goście skończyli seta, wygrywając 25:22.