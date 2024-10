Przełamanie fatalnej passy w PlusLidze. Gwiazda pomogła trenerowi w wyjściu z kryzysu

Przed meczem chcieliśmy porozmawiać z Danielem Plińskim, trenerem PSG Stali Nysa , ale ten grzecznie przeprosił, mówił o potrzebie wyciszenia i skupienia się na pracy - pomogło, goście wygrali z Treflem w Gdańsku. 3:1 . To pierwsza wygrana Stali po czterech kolejnych przegranych i wielki oddech dla tej drużyny, wokół której zaczynało być już gorąco po falstarcie do sezonu.

Pierwszy set był dość wyrównany, ale w decydujących momentach to Trefl Gdańsk emanował większą pewnością siebie. W Nysie szwankowało przyjęcie - w newralgicznych momentach źle odbierali Michał Gierżot i Zouheir El Graoui, choć "lwy" nie serwowały wcale jakoś bardzo agresywnie. To był pierwszy w tym sezonie wygrany przez Trefla set w ERGO ARENIE i jak się miało okazać ostatni tego dnia - konia z rzędem, kto by w tym momencie postawił na wygraną gości 3:1.