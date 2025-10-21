Przekonał do siebie Grbicia, a teraz to. Zimny prysznic i taka odpowiedź siatkarzy

Aż 10 transferów do klubu, w tym wicemistrz olimpijski Marcin Janusz i brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata Artur Szalpuk. Najszerszy skład w całej stawce. Ściągnięty z mistrzowskiej Bogdanki LUK Lublin trener Massimo Botti. To tylko niektóre zalety Asseco Resovii, które skłoniły wielu ekspertów, by okrzyknąć szósty zespół poprzedniego sezonu głównym faworytem rozpoczynającej się PlusLigi.

Pierwsza partia sezonu była jednak dla rzeszowskiej drużyny zimnym prysznicem. To niesieni dopingiem siatkarze Ślepska Malow Suwałki, notowani znacznie niżej od rywali, rozpoczęli spotkanie zdecydowanie lepiej. Szybko objęli prowadzenie 8:4, a po asie serwisowym Bartosza Filipiaka wygrywali już 13:8. Dobrze funkcjonował blok Ślepska, w którym prym wiódł doświadczony David Smith.

Były siatkarz ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle zdobył tym elementem aż trzy punkty, a rzeszowianie mieli w ataku olbrzymie problemy. Ostatecznie skończyli tylko 31 procent piłek, w pewnym momencie przegrywali 11:21. Wynik udało im się nieco poprawić, ale i tak przegrali dotkliwie, bo 17:25.

Asseco Resovia musiała odrabiać straty. Ślepsk Malow Suwałki zaskoczył, a potem zwrot

Drugi set to była już jednak zupełnie inna boiskowa rzeczywistość. Przewagę Asseco Resovii od razu wypracował Karol Butryn. Nowy atakujący zespołu - zastąpił w nim Stephena Boyera - popisał się serią kapitalnych zagrywek, zdobywając tym elementem trzy punkty. I rzeszowianie prowadzili 8:2. W dodatku ta ich przewaga szybko jeszcze wzrosła, w pewnym momencie prowadzili aż 16:6.

Z czasem jednak gospodarze nieco się podnieśli. Na boisku po raz pierwszy pojawił się Paweł Zatorski. Nominalny libero wraca do gry po 10 miesiącach od operacji biodra, a że Resovia ściągnęła mu konkurenta w osobie Erika Shojiego, dwukrotny mistrz świata ma pomagać drużynie jako przyjmujący. Różnica na chwilę zmalała do pięciu punktów, ale ostateczni Resovia wygrała pewnie - 25:16.

Na lidera gości wyrósł Szalpuk. O ile bowiem Butryn pomagał w polu zagrywki, to w ataku właśnie przyjmujący wziął na siebie największy ciężar. I trzeci set ponownie układał się po myśli Resovii. Goście prowadzili 13:9, Ślepskowi nie pomagały przerwy na żądanie trenera Dominika Kwapisiewicza. Jego zespół przeszedł niemal równie dużą przemianę, co Resovia - rozpoczął spotkanie z pięcioma nowymi zawodnikami na boisku. Potencjał i ambicje ma jednak zdecydowanie mniejsze niż rzeszowianie. W trzeciej partii Ślepsk nie zdołał już dogonić rywali i przegrał 17:25.

PlusLiga. Artur Szalpuk z nagrodą już w debiucie

W czwartym secie siatkarze z Suwałk znów byli w stanie dotrzymać kroku rzeszowianom tylko przez kilka minut. Gdy przytomnie przy siatce zachował się Szalpuk, Resovia prowadziła już 9:5. Gospodarze zerwali się jednak po przemowie Kwapisiewicza, różnica zmalała do dwóch punktów.

W końcu jednak w polu serwisowym błysnął Asparuh Asparuhow, bułgarski nabytek Ślepska, i jego zespół przegrywał już tylko 15:16. Po chwili jednak Resovia znów miała trzy punkty zaliczki, gdy potrójnym blokiem zatrzymała Bartosza Filipiaka. Takiej przewagi goście już nie wypuścili. Skończyło się ich wygraną 25:18 i nagrodą MVP dla Szalpuka, który zdobył we wtorek 22 punkty.

Ślepsk Malow: Filipiak, Smith, Honorato, Droszyński, Nowakowski, Asparuhow - Mariański (libero) oraz Kwasigroch, Panou, Jankiewicz

Asseco Resovia: Butryn, Poręba, Szalpuk, Janusz, Demyanenko, Cebulj - Shoji (libero) oraz Louati, Bucki, Zatorski, Nowak

Klemen Cebulj (z lewej) rozpoczął sezon w podstawowym składzie Asseco Resovii Maciej Napora/East News East News

Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow Suwałki Artur Szczepanski/REPORTER East News

Artur Szalpuk, nowa gwiazda Asseco Resovii Marcin Golba AFP