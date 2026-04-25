W informacje przekazane w czwartkowe popołudnie trudno było uwierzyć. Podczas jazdy na rowerze zginął Łukasz Litewka. Posła potrącił samochód. Zginął na miejscu. Do wypadku doszło na leśnej drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem.

Z sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci 36-letniego parlamentarzysty był rozległy krwotok.

- Wyniki sekcji zwłok wskazują na rozległe obrażenia w obszarze kończyny dolnej. Na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii - powiedział dla Interii prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Bezpośrednio po wypadku zatrzymany został kierowca samochodu osobowego, który uderzył w posła. W sobotę rano sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna będzie mógł jednak opuścić areszt w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. złotych.

Nagła śmierć posła Lewicy poruszyła całą Polskę. Łukasz Litewka był człowiekiem o wielkim sercu, biorącym udział w wielu akcjach charytatywnych. Na jego śmierć zareagowali posłowie z wszystkich najważniejszych w Polsce ugrupowań politycznych. Kondolencje złożyli prezydent, premier, a marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty chce, by pogrzeb posła miał charakter państwowy.

Śmierć posła Lewicy Łukasza Litewki. Tak uczczono jego pamięć podczas finału PlusLigi

Na śmierć Łukasza Litewki zareagowało także środowisko sportowe. W sobotę w Sosnowcu, podczas pierwszego meczu finału PlusLigi pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a LUK Bogdanką Lublin, pamięć tragicznie zmarłego posła uczczono minutą ciszy.

Minuta ciszy podczas finału PlusLigi Norbert Barczyk Newspix.pl

"Jego rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje. W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20 stanęła księga kondolencyjna poświęcona jego pamięci. Każdy z Was - przez cały weekend - może przyjść i napisać w niej swoje wspomnienia związane z Łukaszem" - napisał klub z Zawiercia w mediach społecznościowych.

