Przejmująca chwila w finale PlusLigi. Tak uczcili pamięć zmarłego posła Litewki

Szymon Łożyński

Informacja o jego śmierci zszokowała całą Polskę. W czwartek w wyniku wypadku podczas jazdy na rowerze zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Na śmierć 36-latka zareagowało także środowisko sportowe. Pamięć tragicznie zmarłego posła uczczono podczas pierwszego meczu finałowego PlusLigi w Sosnowcu.

Łukasz Litewka
Łukasz LitewkaMarcin ObaraPAP

W informacje przekazane w czwartkowe popołudnie trudno było uwierzyć. Podczas jazdy na rowerze zginął Łukasz Litewka. Posła potrącił samochód. Zginął na miejscu. Do wypadku doszło na leśnej drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem.

Z sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci 36-letniego parlamentarzysty był rozległy krwotok.

- Wyniki sekcji zwłok wskazują na rozległe obrażenia w obszarze kończyny dolnej. Na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii - powiedział dla Interii prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Paweł Nowak
Bezpośrednio po wypadku zatrzymany został kierowca samochodu osobowego, który uderzył w posła. W sobotę rano sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna będzie mógł jednak opuścić areszt w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. złotych.

Nagła śmierć posła Lewicy poruszyła całą Polskę. Łukasz Litewka był człowiekiem o wielkim sercu, biorącym udział w wielu akcjach charytatywnych. Na jego śmierć zareagowali posłowie z wszystkich najważniejszych w Polsce ugrupowań politycznych. Kondolencje złożyli prezydent, premier, a marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty chce, by pogrzeb posła miał charakter państwowy.

Na śmierć Łukasza Litewki zareagowało także środowisko sportowe. W sobotę w Sosnowcu, podczas pierwszego meczu finału PlusLigi pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a LUK Bogdanką Lublin, pamięć tragicznie zmarłego posła uczczono minutą ciszy.

"Jego rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje. W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20 stanęła księga kondolencyjna poświęcona jego pamięci. Każdy z Was - przez cały weekend - może przyjść i napisać w niej swoje wspomnienia związane z Łukaszem" - napisał klub z Zawiercia w mediach społecznościowych.

Pierwszy mecz finału PlusLigi zakończył się pewnym zwycięstwem drużyny z Zawiercia 3:0.

