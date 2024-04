Przegrali i pożegnają się z PlusLigą? Kibice wzburzeni, przyszłość klubu niepewna

Cuprum Lubin przegrywa rywalizację o trzynaste miejsce na koniec PlusLigi. Co prawda siatkarze prowadzeni przez Pawła Ruska we własnej hali pokonali 3:1 GKS Katowice, ale przegrali w dodatkowym, tzw. złotym secie. I to rywale kończą sezon o jedno miejsce wyżej. Mimo że Cuprum utrzymało się w lidze, niewykluczone, że w przyszłym sezonie w Lubinie nie będzie już siatkówki na tym poziomie - a to przez fuzję z klubem z Gorzowa Wielkopolskiego. W czasie meczu wyraz swojemu niezadowoleniu z takiej sytuacji dali kibice Cuprum.