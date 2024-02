Problemy Jastrzębskiego Węgla, nie brzmi to dobrze. W tle konflikt z siatkarzem

Jastrzębski Węgiel jest obecnie liderem PlusLigi i jednym z najpoważniejszych kandydatów do sięgnięcia po mistrzostwo Polski. I chociaż obrońcy tytułu aktywnie działają na rynku transferowym, a po zakończeniu sezonu mają sięgnąć m.in. po Łukasza Kaczmarka, to obecnie wiele wskazuje na to, że nie będą mogli przeprowadzać transferów zagranicznych. Klub z Jastrzębia-Zdroju został bowiem objęty zakazem.