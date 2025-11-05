Powiedział "nie" Nikoli Grbiciowi, teraz takie doniesienia. Znowu był najlepszy

W ostatnim sezonie reprezentacyjnym oglądaliśmy "odświeżoną" polską kadrę - Nikola Grbić dał szansę kilku debiutantom, w tym Jakubowi Nowakowi i Maksymilianowi Graniecznemu, którzy następnie odpłacili Serbowi za okazane zaufanie i wywalczyli miejsce w kadrze na finały Ligi Narodów i mistrzostwa świata. Selekcjoner musiał sobie z kolei radzić bez pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża: Marcina Janusza, Łukasza Kaczmarka, Pawła Zatorskiego, Grzegorza Łomacza i Mateusza Bieńka, którzy pauzowali z powodów zdrowotnych bądź prywatnych.

Z powodów zdrowotnych w kadrze nie oglądaliśmy Bieńka. Doświadczony środkowy już w 2023 roku miał problemy, sezon reprezentacyjny zakończył wówczas w połowie sierpnia, przez co nie zagrał na mistrzostwach Europy i w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Rok później sytuacja się powtórzyła, tym razem siatkarz doznał kontuzji w ćwierćfinałowym meczu turnieju olimpijskiego i nie oglądaliśmy go zarówno w półfinale, jak i w finale zmagań w Paryżu.

Mateusz Bieniek już błyszczy w PlusLidze

Siatkarski mistrz świata z 2018 roku postanowił, że sezon poolimpijski wykorzysta na odpoczynek. Powiedział "nie" Grbiciowi, który dla Bieńka zawsze miał ważne miejsce w kadrze i nie znalazł się na liście powołanych, do czego odniósł się sam selekcjoner. Jak się okazało, Bieniek zgłosił szkoleniowcowi chęć odpoczynku, a ten się zgodził.

"Jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnich trzech latach dwa razy nie dokończył sezonu z kadrą właśnie ze względów zdrowotnych. Oczywiście gra cały czas, gra teraz też w Lidze Mistrzów, będzie grał do samego końca sezonu, dlatego zdecydowałem się dać mu wolne lato, szczególnie że musi uważać na swoje zdrowie" - przyznał Grbić.

31-latek po sezonie przeszedł operację kolana, a później postawił na odpoczynek i rehabilitację. Od początku sezonu jest do dyspozycji prowadzącego jego Aluron CMC Wartę Zawiercie Michała Winiarskiego, który konsekwentnie stawia na kapitana drużyny. A ten odpłaca się fantastyczną grą.

Bieniek po raz kolejny błysnął w rozegranym 4 listopada meczu z Cuprum Stilon Gorzów. Zdobył 14 punktów, dzięki czemu był najlepiej punktującym siatkarzem na parkiecie ex aequo z Bartłomiejem Bołądziem. Środkowy cztery punkty zdobył blokiem, popełnił tylko jeden błąd w zagrywce, a po spotkaniu, wygranym przez jego drużynę bardzo pewnie 3:0 (25:15, 25:18, 25:19) odebrał statuetkę dla MVP meczu. Reprezentant Polski znowu był najlepszy - MVP meczu został wcześniej wybrany po wygranym meczu ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

Po stronie Cuprum najlepiej z kolei spisali się Chizoba Neves Atu oraz Mathis Henno, którzy zdobyli po 12 punktów, czyli o dwa "oczka" mniej niż Bieniek. Zarówno Brazylijczyk, jak i dopiero stawiający pierwsze kroki w PlusLidze Francuz musieli uznać wyższość Bieńka, który zapracował na miano najlepszego siatkarza spotkania.

