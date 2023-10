Poważna infekcja znanego siatkarza. Wykryto u niego mononukleozę

Nie tak początek sezonu wyobrażał sobie Trevor Clevenot, ale też trenerzy i kibice Aluronu CMC Warty Zawiercie. Mistrz olimpijski i nowy nabytek klubu tuż przed pierwszym meczem sezonu usłyszał groźnie brzmiącą diagnozę. U siatkarza wykryto mononukleozę, co zamyka mu drogę do występów w najbliższych spotkaniach PlusLigi i europejskich pucharów. To kolejny problem zdrowotny w drużynie, której ambicje sięgają medali.