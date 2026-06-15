Tomasz Fornal seniorską karierę klubową zaczynał w Czarnych Radom, po trzech latach przeniósł się z kolei do Jastrzębskiego Węgla, gdzie szybko stał się jedną z największych gwiazd zespołu. Udane występy na krajowych parkietach połączone ze świetną grą w reprezentacji Polski sprawiły, że 28-latek zaczął przykuwać uwagę także zagranicznych klubów. Nic dziwnego, ten bowiem od kilku lat uchodzi za jednego z najlepszych przyjmujących na świecie.

Finalnie Fornal w 2025 roku zdecydował się na zmianę otoczenia, podpisał kontrakt z tureckim Ziraaatem Bankasi Ankara. W kraju nad Bosforem wygrał wszystko, co było do wygrania - mistrzostwo Turcji, puchar oraz superpuchar. Wystąpił też w Final Four Ligi Mistrzów, ostatecznie jego drużyna wywalczyła brąz. Od dłuższego czasu spekulowano, że krążek zdobyty w europejskich rozgrywkach będzie ostatnim sukcesem Fornala w barwach tureckiej drużyny, ten miał bowiem planować powrót do Polski.

Wicemistrza olimpijskiego od kilku miesięcy łączono z Aluron CMC Wartą Zawiercie, czyli świeżo upieczonym mistrzem kraju, który buduje "dream-team" na kolejny sezon w PlusLidze. Te doniesienia potwierdziły się w poniedziałek 15 czerwca, kiedy to ogłoszono transfer Fornala. Jego powrót zakomunikowano w efektowny sposób, nawiązując do przydomku drużyny, czyli "Jurajskich Rycerzy".

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Tomasz Fornal wraca do Polski, znów zagra w PlusLidze. "Cieszę się"

"Cieszę się z powrotu do Polski i tego, że będę mógł grać w takim klubie, jak Zawiercie. Cele, które stawiamy przed sobą na pewno są wysokie i będziemy chcieli wygrać wszystko, co jest możliwe do osiągnięcia. Czas pokaże, czy uda nam się to zrealizować" - powiedział Fornal cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Mam względem siebie bardzo duże oczekiwania. Mam nadzieję, że będziemy osiągać bardzo duże sukcesy. Nie mogę doczekać się tego sezonu, bo w kuluarach słyszałem bardzo dużo pozytywów na temat Aluron CMC Warty Zawiercie i chciałem doświadczyć tego na własnej skórze

Prezes "Jurajskich Rycerzy" Kryspin Baran nie ukrywał z kolei, że budując zespół i sprowadzając kolejne gwiazdy kieruje się nie tylko ich umiejętnościami. Stawia na siatkarzy z "dużą charyzmą", oraz takich, którzy mają doświadczenie gry w reprezentacji kraju.

"Do takiego grona zawodników z pewnością można zaliczyć Tomka Fornala, który obecnie jest już nie tylko bardzo dobrym przyjmującym, ale także niesamowicie rozpoznawalną siatkarską marką. Jestem przekonany, że jego pojawienie się w drużynie może pomóc nam w osiąganiu kolejnych sukcesów - w tym w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata, a jednocześnie w mocniejszym wyjściu do fanów siatkówki spoza Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Zagłębia Dąbrowskiego" - podsumował.





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