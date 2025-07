Potwierdziły się doniesienia ws. Stephane'a Antigi. Ważna wiadomość dla Wilfredo Leona

Stephane Antiga dał się poznać polskim kibicom jeszcze jako siatkarz, ponieważ występował w Skrze Bełchatów, z którą sięgał po mistrzostwo Polski i medale Ligi Mistrzów. Po zakończeniu kariery zawodniczej postanowił spróbować swoich sił jako trener i od razu zaczął z wysokiego C - w 2014 roku objął bowiem reprezentację Polski , którą jeszcze w tym samym roku poprowadził do mistrzostw świata.

Francuz "Biało-Czerwonych" prowadził przez dwa lata, później pracował m.in. w polskich klubach - Onico Warszawa (dzisiaj PGE Projekt Warszawa) i żeńskim KS DevelopResie Rzeszów. Z ostatnim z wymienionych klubów współpracował dwukrotnie - jego pierwszy kontrakt wygasł wraz z końcem sezonu 2023/2024, później do stolicy Podkarpacia wrócił w marcu bieżącego roku i poprowadził drużynę do końca rozgrywek.

Już w styczniu spekulowano, że Antiga wkrótce wróci do pracy z panami. Łączono go z Bogdanką LUK Lublin, gdzie miał zastąpić Massimo Bottiego. I chociaż z upływem kolejnych tygodni coraz więcej wskazywało na to, że Francuz faktycznie obejmie lubelski klub, to na potwierdzenie tych doniesień musieliśmy poczekać do 7 lipca.