Potężne problemy warszawskiej drużyny. Alarm już na początku sezonu

Projekt przed sezonem przebudował skład po tym, jak w poprzednich rozgrywkach zajął dopiero dziewiąte miejsce. Nowa drużyna powstawała pod batutą trenera Roberto Santillego . 57-letni Włoch wrócił do polskiej ligi po trzech latach przerwy, ale na razie nie ma się czym chwalić. O grze jego zespołu trudno powiedzieć cokolwiek dobrego.

W pierwszym secie wtorkowego spotkania siatkarze z Warszawy niemal od początku przegrywali z GKS-em. Ich straty nie były duże głównie dzięki temu, że gospodarze seryjnie psuli zagrywki. W tym elemencie pomylili się aż osiem razy. Kiedy jednak przyszło do końcówki, błędów było mniej. Katowiczanie zdołali za to podbić piłkę po ataku Igora Grobelnego i zwiększyć przewagę, a po chwili wygrać 25:22.

PlusLiga. Zagrywki kluczowe i dla GKS-u, i dla Projektu

Projekt przyjechał na Górny Śląsk osłabiony. Grać nadal nie mogą Kevin Tillie ani Artur Szalpuk. Co prawda polski siatkarz był z drużyną w Katowicach, ale przebrany w strój libero. W najbliższych tygodniach obaj przyjmujący, przymierzani do roli podstawowych zawodników, dalej będą się rehabilitować .

Zastępują ich Grobelny oraz Kamil Baranek . Ten drugi, 39-letni Czech, już na początku drugiej partii nadział się na blok Jakuba Jarosza . W tej części meczu jego drużyna sporo atakowała jednak środkiem, gdzie prym wiódł Piotr Nowakowski . Kluczowe okazały się jednak zagrywki Linusa Webera . Niemiecki atakujący popisał się serią mocnych zagrań, po których jego drużyna odskoczyła na pięć punktów. Co prawda niemal zmarnowała tę przewagę przez własne kłopoty z przyjęciem, ale ostatecznie wygrała 25:20 .

W trzecim secie to gospodarze zaczęli od mocnych zagrywek Jarosza, szybko zbudowali czteropunktową przewagę. Różnica szybko rosła, a Satnilli próbował poprawić grę drużyny zmianami. Na boisku pojawili się Mateusz Janikowski i Jurij Semeniuk , ale katowiczanie cały czas byli w natarciu. Łącznie zdobyli zagrywką cztery punkty, właśnie tym elementem ustalając wynik na 25:16. Jako ostatni asem serwisowym popisał się Gonzalo Quiroga .

Gospodarze lepsi w Katowicach. Jakub Jarosz MVP

Katowiczanie rozpoczęli sezon podobnym składem, jak poprzedni. Jedyna poważna zmiana to nowy rozgrywający. Micah Ma'a mimo ważnego kontraktu przeniósł się do Turcji, GKS dochodzi swoich praw w FIVB. Zastępuje go Georgi Seganow. Na początku sezonu gra nierówno. Podobnie było z całą drużyną w czwartym secie. Zaczęła od trzypunktowego prowadzenia. Goście się denerwowali, Damian Wojtaszek obejrzał żółtą kartkę.