Posłali 18-latka na Bieńka i Winiarskiego. Olbrzymie zaskoczenie, a potem taka odpowiedź

Poprzednie spotkanie w Zawierciu gospodarze przegrali zaskakująco wysoko. Nie ugrali nawet seta z PGE Projektem Warszawa, ale szybko okazało się, że drużyna ze stolicy jest na początku sezonu nie do zatrzymania - w sobotę rozbiła JSW Jastrzębski Węgiel.

W drugim meczu podopieczni Michała Winiarskiego zanotowali już jednak cenne zwycięstwo z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. W sobotę wrócili do Zawiercia, ale na początku seta dali się zaskoczyć rywalom, przegrywali 2:5. Szybko jednak zniwelowali straty i sami zaczęli budować przewagę. Kluczem były zagrywki Mateusza Bieńka i Aarona Russella.

Kiedy zawierciański blok zatrzymał Patrika Indrę, gospodarze prowadzili już 19:14. W bloku pierwszego seta wygrali zresztą 4:2, a całego seta 25:17, wyraźnie rozbijając rywali.

Siatkówka. Zmiany w drużynie z Częstochowy. 18-latek na boisku

Częstochowianie przyjechali w trzeciej kolejce do hali wicemistrzów Polski, a początek sezonu mają trudny. Dwa pierwsze mecze przegrali, w dodatku w sobotę nie mogli im pomóc kontuzjowani Daniel Popiela i Mateusz Masłowski. Do tego trener Guillermo Falasca w podstawowym składzie postawił na zaledwie 18-letniego przyjmującego Jakuba Kiedosa.

I w pierwszym secie Kiedos zdobył aż siedem punktów, najwięcej w drużynie. Większe problemy były więc na innych pozycjach. Drugą partię goście rozpoczęli od prowadzenia 5:3, ale wynik wyrównał się po bloku Bieńka. A z czasem, przy zagrywkach Russella, Warta odskoczyła na trzy punkty.

Ta przewaga jednak zmalała, bo zawiercianom też zdarzały się błędy - po autowym ataku Bartłomieja Bołądzia był remis 19:19. Dwupunktowe prowadzenie odzyskali przede wszystkim dzięki znakomitym obronom. Bołądź w końcówce zrehabilitował się punktowym blokiem, Warta zwyciężyła 25:22.

PlusLiga. Częstochowianie nadal bez zwycięstwa. Warta Zawiercie goni czołówkę

Początek trzeciej partii to w końcu lepszy wynik dla gości. Gospodarze popełniali błędy w ataku - Bołądź i Bieniek - Steam Hemarpol Politechnika objął prowadzenie 9:7. A kiedy po najbardziej zwariowanej akcji meczu kontratak zakończył Kiedos, przewaga wzrosła do trzech punktów.

To jednak nie okazała się zaliczka wystarczająca na wicemistrzów Polski. Winiarski poprosił o przerwę, a różnica między drużynami szybko stopniała. Kiedy Bieniek zablokował atak Milada Ebadipoura, to zawiercianie objęli prowadzenie 15:14. Po chwili, po zagrywce Bartosza Kwolka, różnica wynosiła już trzy punkty.

Wynik jeszcze raz się jednak wyrównał i kibice w Zawierciu obejrzeli zaciętą końcówkę. To gospodarze mieli jednak piłkę meczową przy stanie 24:23. Wykorzystali jednak dopiero drugą, zwyciężając 27:25 i zamykając spotkanie w trzech setach. Nagroda dla MVP spotkania powędrowała w ręce Bieńka.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:0 (25:17, 25:22, 27:25)

