Tomasz Fornal o celach Jastrzębskiego Węgla

Żebyśmy byli w każdym finale. Wydaje mi się, że można na to jak najbardziej optymistycznie patrzeć. Na pewno inne drużyny też są mocne i liga będzie w tym sezonie bardzo wymagająca. Będzie nas kosztowała dużo zdrowia, stresu i nerwów. Jesteśmy jednak na to gotowi, mamy klasowych zawodników

"Kiedy przychodzi się do tej hali i widzi na proporczyki w górze, wówczas czuje się tę atmosferę, że do Jastrzębia-Zdroju przyjeżdża się po to, żeby wygrywać, a nie po prostu grać. Myślę, że każdy z chłopaków, który przyjechał do naszego klubu, to czuje" - stwierdził.