Jastrzębski Węgiel do sezonu 2022/2023 w PlusLidze przystąpił jako obrońca tytułu mistrzowskiego i poważny kandydat do ponownego włączenia się do walki o medale. Zapewne jednak mało kto spodziewał się, że zespół prowadzony przez Marcelo Mendeza odnotuje tak imponujący start rozgrywek. Chociaż mistrzowie kraju mają w swoich szeregach reprezentantów, którzy mogą odczuwać zmęczenie długim i wymagającym sezonem kadrowym, to Jastrzębski Węgiel błyszczy na krajowych parkietach i regularnie rozbija kolejnych rywali.

Finaliści ostatniej Ligi Mistrzów wygrali wszystkie z dziesięciu dotychczasowych spotkań ligowych, pokonując po drodze m.in. Asseco Resovię Rzeszów i Trefl Gdańsk, czyli drużyny ze ścisłego topu i kandydatów do rywalizacji o wysokie miejsca na koniec sezonu. Co znamienne, obrońcy tytułu stracili do tej pory zaledwie trzy sety. Dla porównania, drugi najlepszy zespół w tej klasyfikacji, czyli Projekt Warszawa, przegrał siedem partii.

Jastrzębski Węgiel świetnie radzi sobie także na europejskich arenach. Podopieczni Mendeza wygrali dwa dotychczasowe spotkania w Lidze Mistrzów, ogrywając bez straty seta hiszpańsiki CV Guagas Las Plamas oraz czeski VK Jihostroj České Budějovice.

Tomasz Fornal - najlepsze akcje MVP meczu Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Fornal błyszczy w PlusLidze. Świetna gra gwiazdy Jastrzębskiego Węgla

W ostatnim, rozegranym 5 grudnia ligowym spotkaniu przeciwko Treflowi Gdańsk , kapitalnie spisał się Tomasz Fornal. Przyjmujący reprezentacji Polski wywalczył 13 punktów i został MVP meczu, znacznie przyczyniając się do dziesiątego z rzędu zwycięstwa w PlusLidze. Siatkarz jest jednak daleki od stawiania tezy, że jego zespół utrzyma tę passę do końca sezonu.

Sądzę, że jest to bardzo ciężkie do zrobienia, żeby wygrać wszystkie spotkania, nie przegrać żadnego meczu. Na razie mamy dobrą passę w lidze, zapewniliśmy sobie pierwszą pozycję w tabeli. W niedzielę możemy powiększyć dystans od drugiego miejsca, więc skupmy się na następnym meczu, a potem na Lüneburgu. A tak naprawdę, jak się liga skończy i medale zostaną rozdane, zobaczymy, jaki był tego rezultat ~ mówił cytowany przez siatka.org.

I chociaż mało realne wydaje się, by Jastrzębski Węgiel w końcu nie stracił punktów, to jedno jest pewne - to właśnie Fornal jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, punktów zespołu. 26-latek zagrał we wszystkich dotychczasowych ligowych meczach, zdobywając w tym czasie 138 punktów, co daje mu prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ekipy prowadzonej przez Mendeza.

Fornal, jak wyliczył Jakub Balcerzak, może pochwalić się 48 proc. pozytywnego przyjęcia i skutecznością w ataku na poziomie 55 proc. Na etapie 1/3 rundy zasadniczej jest też jednym z najczęściej wyróżnianych siatkarzy - ma w swoim dorobku już cztery statuetki MVP, podobnie jak Wasyl Tupczij z Barkom-Każany Lwów i Artur Szalpuk z Projektu Warszawa.

Po 10 z 30 spotkań fazy zasadniczej Fornal ma na swoim koncie osiem asów serwisowych i 18 punktowych bloków. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla przed kolejną szansą na błyśnięcie swoimi umiejętnościami stanie w niedzielę 10 grudnia - wtedy to liderzy PlusLigi zagrają z drugą drużyną w ligowej tabeli, czyli Projektem Warszawa.

Tomasz Fornal / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Tomasz Fornal / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News

Tomasz Fornal w barwach Jastrzębskiego Węgla / Piotr Matusewicz / East News