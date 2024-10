W hicie czwartej kolejki PlusLigi Jastrzębski Węgiel pewnie pokonał we własnej hali Projekt Warszawa, w czym zasługa jednego z kadrowiczów Nikoli Grbicia, który błyszczał w obronie i świetnie radził sobie z atakami rywali. Po spotkaniu o komentarz do jego występu poproszono kapitana Projektu Andrzeja Wronę, który wprost powiedział, co myśli o tym, jak spisał się wicemistrz olimpijski.