Polskie drużyny poznały swoich rywali w europejskich pucharach. Może być niezwykle trudno

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, z kim przyjdzie im się mierzyć o awans do dalszego etapu. Pewne jest, że będzie to wygrany z rywalizacji Helios Grizzlys Giesen - przegrany z meczu 1. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, MAV Foxconn Szekesfehervar - Guaguas Las Palmas .

W rywalizacji kobiet w Pucharze CEV wystąpią dwa polskie kluby, MOYA Radomka Radom i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała . Pierwszy z wymienionych zespołów w 1/16 finału zmierzy się z czeskim VK UP Ołomuniec. Drużyna z Bielska-Białej natomiast zagra z przegranym 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń, OK Dinamo Zagrzeb - Maritza Płowdiw .

W Pucharze Challenge wystąpi tylko jedna polska drużyna, reprezentujący PlusLigę Steam Hemarpol Norwid Częstochowa . Dla tego klubu będzie to debiut w europejskich pucharach. W minionej kampanii ligowej zajęli oni dopiero 8. miejsce, lecz skorzystali na rezygnacji z udziału w tych rozgrywkach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przejmując ich miejsce. Co ciekawe trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów podobnie do JSW Jastrzębskiego Węgla ubiegali się o "dziką kartę", jednakże również bez skutku .

Zawodnicy Guillermo Falasci do gry w 1/16 finału przystąpią z wygranym pary Buducnost Podgorica - OK I-Vent Maribor. Ci zagrają ze sobą w 1/32 finału. Jeśli obie męskie drużyny zdołają awansować do dalszych etapów, to tam czekać ich może ogromne wyzwanie.